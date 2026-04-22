Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de abril de 2026
LEO — 22 DE ABRIL DE 2026
A ver, Leo, bájale dos rayitas al orgullo porque la vida te va a dar unas sacudidas que no son castigo, son lecciones bien puestas para que dejes de hacerte el fuerte cuando por dentro traes mil dudas. Este 22 de abril te viene con cambios importantes en la forma en la que ves la vida, y no es cualquier cosa, es de esos días donde dices “ya entendí por qué me pasaban tantas cosas”. Así que abre bien los ojos y deja de aferrarte a lo que ya no suma, porque seguir cargando con lo mismo nomás te tiene estancado.
Andas con la energía bien intensa, con los ánimos arriba y también con las ganas de probar de todo, pero ojo aquí, porque una cosa es disfrutar y otra muy distinta es andar de caliente emocional metiéndote donde no debes. Si tienes pareja, cuida mucho lo que dices, porque traes la lengua más rápida que el pensamiento y podrías soltar algo que no solo incomode, sino que destruya lo que tanto trabajo les ha costado construir. No es momento de jugarle al valiente ni al sincero sin filtro, aprende a medir tus palabras, porque no todo lo que piensas se tiene que decir.
En cuestiones de dinero y negocios, vienen movimientos importantes, pero también hay riesgo de que alguien cercano quiera pasarse de listo contigo. No firmes nada, no confíes a ciegas y no prestes dinero nomás porque te lo pidieron bonito. Aquí no se trata de desconfiar de todos, pero sí de dejar de ser tan confiado, porque hay gente que ya te tiene bien medido y sabe por dónde llegarte. Ponte más vivo o te van a ver la cara, y luego andas llorando lo que pudiste haber evitado.
Traes una carga emocional medio pesada que no has querido soltar, y eso te ha hecho reaccionar de forma injusta con personas que sí valen la pena. No todo el mundo tiene la culpa de lo que te hicieron antes, así que deja de desquitarte con quien no lo merece. Este es el momento perfecto para trabajar en tu carácter, en tu forma de reaccionar y en aprender a elegir mejor tus batallas.
Vienen cambios buenos, pero no van a llegar si tú sigues con la misma actitud de siempre. A veces tienes que sacar ese lado fuerte, ese carácter firme que tienes, pero sin volverte una persona dura o insensible. Aprende a poner límites sin necesidad de herir, y sobre todo deja de hacerte el tonto cuando sabes perfectamente qué es lo que te conviene.
En el amor, si estás soltero o soltera, cuidado con idealizar a cualquiera que te dé tantita atención, porque no todo lo que brilla es oro y podrías terminar metiéndote en un enredo que después te cueste salir. Y si estás en una relación, es momento de fortalecerla con hechos, no con palabras bonitas que se las lleva el viento.
Tus números de la suerte son el 3, 17 y 28, y tu color para este día es el rojo, pero no ese rojo de pelea, sino de pasión bien enfocada. Aprovecha la energía, pero con cabeza, porque este día puede marcar un antes y un después si sabes jugar bien tus cartas.
VIRGO — 22 DE ABRIL DE 2026
Ya estuvo bueno de que te sigas frenando tú solito o solita, Virgo. Este 22 de abril viene con una energía bien clara: o te avientas por lo que quieres o te quedas viendo cómo otros sí lo logran mientras tú sigues dudando. Y no es porque no puedas, al contrario, tienes todo para salir adelante, pero te encanta complicarte la existencia pensando de más, dudando de menos y posponiendo decisiones que ya deberías haber tomado desde hace tiempo. Así que deja de hacerte bolas y ponte las pilas, porque la vida no te va a esperar a que te decidas.
En cuestiones de metas y sueños, vienen oportunidades muy buenas, pero no van a llegar tocando la puerta con moño. Vas a tener que moverte, buscar, insistir y dejar de esperar el momento perfecto, porque ese nunca llega. Un familiar te va a echar la mano más de lo que imaginas, pero tampoco abuses ni te recargues de más, porque una cosa es apoyo y otra muy distinta es volverte dependiente. Agradece, aprovecha y demuestra que sí puedes con lo tuyo.
En el amor, traes una energía medio rara, porque por un lado quieres estabilidad, pero por otro te gana la inseguridad. Si tienes pareja, los celos pueden empezar a meter ruido, sobre todo por una persona que te genera desconfianza. Pero aquí el problema no es esa persona, eres tú que empiezas a imaginar cosas donde no las hay. No veas fantasmas donde no existen, porque puedes terminar provocando justo lo que tanto temes. Confía más, habla claro y deja de suponer, que eso nomás desgasta.
Si estás soltero o soltera, cuidado con esa manía de querer regresar con quien ya te demostró que no sirve. Es muy probable que alguien del pasado aparezca con cara de arrepentido o arrepentida, pidiendo otra oportunidad, diciendo que ahora sí cambió. Mira, la gente cambia, sí… pero no tan rápido ni por arte de magia. Si ya te fallaron una vez, lo más seguro es que vuelvan a hacerlo. Así que no caigas en el mismo cuento, no eres recicladora emocional de nadie.
En lo económico y material, vienen cambios importantes, ya sea en cuestión de casa, mudanza o hasta la posibilidad de cambiar de carro. Son movimientos buenos, pero requieren que te organizes mejor, porque si no, te puedes meter en gastos que después te van a estar pesando. Aprende a administrar, a priorizar y a no gastar por impulso, porque luego andas tronándote los dedos.
Traes también una necesidad muy fuerte de buscar a alguien que ya se fue, pero eso no es amor, es costumbre y nostalgia. No confundas el vacío con cariño, porque ahí es donde te atoras. Aprende a soltar de verdad, no a medias, porque mientras sigas mirando hacia atrás, no vas a poder avanzar como deberías.
Este es un momento clave para que empieces a disfrutar más la vida y dejar de preocuparte por todo. No todo tiene que salir perfecto, no todo tiene que estar bajo control. Date permiso de vivir, de equivocarte, de aprender y de gozar lo que tienes en el presente.
Tus números de la suerte son el 5, 11 y 26, y tu color es el verde, para que conectes con la calma que tanto necesitas. Relájate, pero no te duermas, porque este día te puede abrir puertas muy importantes si sabes aprovecharlo sin tanto rollo mental.
LIBRA — 22 DE ABRIL DE 2026
Ya deja de pedir permiso para vivir, Libra, porque este 22 de abril viene a sacarte de esa costumbre de querer quedar bien con todo mundo mientras tú te quedas a medias. Aquí nadie te va a venir a rescatar ni a darte autorización para ser feliz, así que si quieres algo, lo tomas, lo trabajas y lo disfrutas, pero sin andar preguntando si está bien o no. Ya es momento de que te pongas primero sin culpa, porque bastante has dado por gente que ni las gracias supo decirte.
Vienes de etapas pesadas, de traiciones que sí te marcaron y no te dejaron igual. Eso te volvió más desconfiado o desconfiada, más reservado y hasta un poco frío en temas de amor. Y no es para menos, porque cuando uno entrega de verdad y le fallan, aprende a protegerse. Pero tampoco te pases de lanza cerrando el corazón como si todos fueran iguales, porque así también te cierras a lo bueno. El chiste aquí es aprender a filtrar, no a bloquear todo.
En el amor, traes una lucha interna bien fuerte, porque quieres sentir bonito otra vez, pero al mismo tiempo no quieres que te vuelvan a ver la cara. Si tienes pareja, es momento de trabajar en la confianza, pero desde la comunicación, no desde los reclamos ni las indirectas. Habla claro, sin rodeos, pero también escucha, porque no todo gira alrededor de lo que tú sientes. Y si estás soltero o soltera, deja de idealizar historias que no existen, porque luego te ilusionas solo y terminas decepcionado. Ve despacio, pero con intención.
En lo laboral vienen movimientos importantes, cambios de horarios, ajustes y hasta la posibilidad de subir de puesto o cambiar de área. Puede sacarte de tu zona de confort, sí, pero también es lo que necesitas para crecer. No le saques, porque cuando empiezas a ver resultados en tus esfuerzos, te motivas más y empiezas a creer en ti como hace mucho no lo hacías. Hay una oferta tentadora en puerta, pero analiza bien antes de aceptar, no todo lo que brilla conviene.
En el dinero, la suerte te anda coqueteando, sobre todo en juegos de azar o movimientos inesperados. No te digo que te vuelvas loco apostando, pero si decides intentar, hazlo con medida, porque sí hay energía para que te caiga un dinerito extra. También vienen noticias del extranjero, algo que puede abrirte los ojos a nuevas oportunidades o caminos que ni habías considerado.
Una visita inesperada te va a alegrar bastante, te va a sacar de la rutina y te recordará que aún hay personas que sí valen la pena. No te encierres tanto, porque cuando te aislas, también te pierdes de momentos que sí pueden hacerte bien.
Tus números de la suerte son el 6, 14 y 29, y tu color es el azul, para que mantengas la calma y claridad en tus decisiones. Hoy es día de dejar de sobrevivir y empezar a vivir en serio, pero sin miedo y sin tanta vuelta.
ESCORPIÓN — 22 DE ABRIL DE 2026
Deja de hacerte el fuerte cuando sabes perfectamente que traes un revoltijo emocional que ni tú entiendes, Escorpión. Este 22 de abril viene a ponerte frente al espejo, pero no para que te critiques, sino para que por fin te hagas las preguntas incómodas: ¿qué quieres realmente?, ¿a quién sí quieres en tu vida y a quién ya deberías soltar? Porque has estado avanzando con los ojos medio vendados, confiando en personas que no lo merecen o idealizando situaciones que no son lo que parecen.
Si estás soltero o soltera, ya es momento de que dejes de brincar de emoción en emoción sin saber qué estás buscando. No puedes pedir algo serio si tú no sabes ni qué quieres. Tómate un tiempo para aterrizar tus ideas, para entender qué necesitas en una relación y qué ya no estás dispuesto a tolerar. Porque luego te metes en historias intensas que terminan igual de rápido como empiezan y ahí andas, recogiendo pedazos otra vez.
Si tienes pareja, las cosas pueden empezar a tomar un rumbo más formal, pero también más serio. Ya no es juego, ya no es a ver qué pasa. Aquí o avanzan o se estancan. Y eso te va a hacer pensar mucho en lo que sigue, en si realmente quieres construir algo o solo estás por costumbre. No tomes decisiones a la ligera, pero tampoco te hagas tonto prolongando algo que ya sabes que no da para más.
Se te va a caer una venda de los ojos bien fuerte respecto a ciertas personas. Vas a empezar a ver quién sí está contigo y quién solo estaba por conveniencia o por interés. Y aunque eso duela, también te va a liberar. Más vale una verdad incómoda que una mentira bonita. No te aferres a quien ya te mostró su verdadero rostro, porque ahí es donde te haces daño tú solo.
En la familia, hay preocupación por la salud de alguien cercano, pero no te adelantes a lo peor, porque todo indica que saldrá adelante. Eso sí, te va a mover emocionalmente y te hará valorar más a los tuyos. No des por hecho a las personas, porque cuando menos lo esperas, la vida te da un susto que te hace reaccionar.
Viene un viaje o movimiento importante que te va a ayudar a despejar la mente. Aprovéchalo, porque lo necesitas más de lo que crees. También hay cambios en puerta, pero dependen mucho de las decisiones que tomes en estos días.
No te alejes tanto de tus amistades, porque entre tanto rollo emocional, podrías descuidar relaciones que sí valen oro. Aprende a equilibrar, no todo es amor o drama, también necesitas espacios donde simplemente puedas ser tú sin tanta intensidad.
Tus números de la suerte son el 2, 9 y 31, y tu color es el negro, pero no de oscuridad, sino de poder. Hoy es día de ver la realidad como es, sin filtros, y decidir desde ahí qué sigue. Porque cuando tú te decides, no hay quien te detenga.
PISCIS — 22 DE ABRIL DE 2026
A ver, Piscis, ya bájale tantito a vivir en las nubes porque este 22 de abril te va a poner con los pies bien firmes en la tierra, quieras o no. No es regaño, es acomodada de realidad, porque traes muchas ilusiones, muchos sueños y hasta suerte, pero si no aterrizas las cosas, todo se te puede ir como agua entre los dedos. Así que sí, sueña, pero también actúa, porque de puro pensar bonito no se resuelve la vida.
Traes una racha interesante en cuestiones de dinero, incluso con suerte en juegos de azar o situaciones donde sin esperarlo te cae un dinerito extra. Pero aquí el detalle es que no te emociones de más, porque luego te confías y empiezas a gastar como si el dinero fuera eterno. Viene un movimiento importante que te va a ayudar a saldar deudas o pendientes que traías cargando desde hace tiempo, así que úsalo con inteligencia, no para darte lujos innecesarios, sino para acomodar tu vida.
Eso sí, abre bien los ojos con una persona que llega con apariencia muy bonita, muy correcta, de piel clara o muy blanca, que te puede envolver con palabras dulces, pero sus intenciones no son tan limpias como aparenta. Te puede meter en problemas tanto en lo sentimental como en lo económico si te dejas llevar por la emoción. No todo el que llega con sonrisa trae buenas intenciones, así que aquí aplica el “confía, pero no te apendejes”.
En el amor, traes una vibra muy emocional, muy intensa, pero también muy vulnerable. Puedes caer fácil si alguien te habla bonito o te promete cosas que ni sabe si va a cumplir. No te entregues tan rápido, date tiempo de conocer, de observar, de ver si lo que dicen coincide con lo que hacen. Porque luego terminas dando de más a quien ni siquiera sabe lo que quiere.
Viene una noticia que puede no ser del todo agradable, algo que te saque de tu zona de confort o que te haga sentir medio bajoneado. Pero no te me caigas, porque todo lo que pasa ahorita es para enseñarte algo que necesitas aprender. A veces la vida te aprieta poquito para que valores lo que tienes y dejes de enfocarte en lo que te falta.
También se vienen pruebas importantes, de esas donde te ponen a elegir entre lo fácil y lo correcto. Y ahí es donde vas a demostrar de qué estás hecho o hecha. No te dejes llevar por la flojera o por el “luego lo hago”, porque esas decisiones son las que marcan tu rumbo.
En las amistades, vienen personas nuevas, pero no todas van a ser buenas. Tú tienes ese sexto sentido que casi nunca te falla, así que úsalo. Si algo no te cuadra, por algo es. No metas a cualquiera a tu vida nomás por no sentirte solo o sola.
Cuídate de accidentes, andas medio distraído y eso te puede meter en situaciones incómodas. Y sí, carga algo que te dé seguridad, no por superstición, sino porque te conecta con la idea de cuidarte más.
Tus números de la suerte son el 7, 13 y 30, y tu color es el morado, para que conectes con tu intuición pero sin perder el piso. Hoy es día de soñar, sí, pero con estrategia, porque tienes todo para avanzar si dejas de vivir solo en la imaginación.
ACUARIO — 22 DE ABRIL DE 2026
Ya deja de decirle que sí a todo el mundo mientras por dentro te estás cargando de estrés y coraje, Acuario. Este 22 de abril viene a enseñarte algo bien claro: aprender a decir NO también es amor propio. Porque traes muchas oportunidades enfrente, muchas posibilidades de estar bien, de crecer y de sentirte en paz, pero tú solito te saboteas por no poner límites, por querer quedar bien o por no querer incomodar a otros. Y mientras tú cuidas a todos, ¿quién te cuida a ti?
En cuestiones de dinero, aguas porque vienen movimientos medio inestables. Algo que esperabas que saliera bien puede cambiar de último momento y dejarte con cara de “¿y ahora qué?”. No es para que te paniques, pero sí para que no te confíes ni gastes como si todo estuviera seguro. Traes tendencia a gastar de más, a comprar por impulso o por ansiedad, y luego andas viendo cómo tapas el hoyo. Aprende a administrarte, porque si no, tú solito te metes en broncas.
En el trabajo o estudios, vienen días pesados, con estrés, con carga mental y hasta pensamientos medio negativos que no te dejan avanzar. Pero aquí el problema no es lo que pasa afuera, es cómo lo estás viendo tú. Si sigues con esa mentalidad de “todo me sale mal”, pues claro que te va a seguir yendo igual. Cambia el chip, porque tienes potencial de sobra, pero te falta creértela.
En la familia, cuidado con tu actitud, porque puedes lastimar a alguien sin darte cuenta. A veces te sale ese lado medio arrogante o frío y no mides el impacto de tus palabras. No todo es decir las cosas como son, también importa cómo las dices. No confundas sinceridad con falta de tacto.
En el amor, andas medio desconectado o desconectada, como que no quieres clavarte, pero tampoco quieres estar solo. Y así no se puede. O te decides a construir algo o mejor no te metas en nada. No te encariñes rápido, pero tampoco juegues con los sentimientos de otros. Sé claro contigo y con los demás.
Una amistad te va a dar una lección importante, de esas que al inicio molestan, pero después agradeces. Escucha, observa y aprende, porque no todo el mundo llega a tu vida por casualidad.
Es momento de cerrar ciclos con personas que no te aportan nada. Ya no estás para cargar con gente que no suma, que solo te drena o que te hace sentir menos. Y aunque duela, esos cortes son necesarios para que entren cosas mejores.
Hay suerte en juegos de azar, pero otra vez, con medida, no te emociones de más. En salud, te veo estable, pero si fumas o descuidas tus vías respiratorias, bájale, porque después vienen las consecuencias.
Tus números de la suerte son el 8, 16 y 27, y tu color es el turquesa, para equilibrar tu mente. Hoy es día de poner orden en tu vida, empezar por ti y dejar de vivir en automático. Porque cuando tú decides cambiar, todo alrededor empieza a acomodarse.
CAPRICORNIO — 22 DE ABRIL DE 2026
Ya bájale al mitote que no te deja nada bueno, Capricornio, porque este 22 de abril te viene a enseñar que no todo lo que escuchas merece tu atención ni mucho menos tu opinión. Te encanta meterte en asuntos que ni te corresponden y luego andas cargando problemas que ni eran tuyos. Aprende a respetar decisiones ajenas y enfócate en lo tuyo, porque cuando te distraes en lo que hacen los demás, descuidas tu propio camino y ahí es donde se te empiezan a caer las cosas.
En el amor, si tienes pareja, es momento de dejar de arrastrar errores del pasado como si fueran costales. Ya estuvo bueno de sacar lo mismo en cada discusión. O empiezan de cero de verdad o mejor no sigan, porque eso de estar juntos pero con resentimientos no sirve. Aquí la clave es perdonar, pero de corazón, no de palabra. Y también respetarse, porque luego dices que amas, pero con tus actitudes haces todo lo contrario. Una noche de pasión bien puesta puede ayudar a reconectar, sí, pero no es solo eso, también se trata de compromiso y ganas reales de mejorar.
Si estás soltero o soltera, cuidado con esa necesidad de querer regresar al pasado nomás porque te da miedo estar solo. No confundas soledad con tranquilidad. A veces estar solo es lo mejor que te puede pasar para entenderte y sanar, pero tú te desesperas y corres a lo conocido aunque ya sepas cómo termina. Y luego ahí estás otra vez, en el mismo ciclo que tanto te costó salir. No te hagas eso.
En las amistades, vienen chismes fuertes, comentarios que pueden hacerte enojar o ponerte incómodo. Pero aquí la pregunta es: ¿vas a reaccionar como siempre o ya aprendiste a elegir tus batallas? No todo merece tu energía. Hay gente que vive del drama y si tú entras al juego, les das justo lo que quieren. Mantente al margen y observa, porque ahí es donde te darás cuenta quién sí vale la pena y quién nomás estorba.
Tu carácter va a ser clave estos días, porque traes el humor medio atravesado y puedes lastimar a personas importantes sin darte cuenta. No todo es decir las cosas como son, también importa cómo las dices. Aprende a bajarle dos rayitas antes de hablar, porque una palabra mal dicha puede romper más de lo que imaginas.
En lo económico, vienen movimientos tranquilos pero seguros, siempre y cuando no te pongas a resolverle la vida a todo mundo. Te encanta ayudar, sí, pero hay una línea muy delgada entre apoyar y cargarte problemas ajenos. Si nadie te pidió ayuda, no te metas, porque luego terminas lastimado o sintiéndote mal por cosas que ni eran tuyas.
Tus números de la suerte son el 4, 12 y 25, y tu color es el gris, para mantenerte centrado y con los pies en la tierra. Hoy es día de madurar en serio, de dejar el drama y de enfocarte en lo que sí te construye, porque tienes todo para estar mejor, pero tienes que dejar de sabotearte con lo mismo de siempre.
SAGITARIO — 22 DE ABRIL DE 2026
A ver, Sagitario, deja de desconfiar de quien sí te quiere y de confiar en quien ni al caso. Este 22 de abril te viene a abrir los ojos, pero también el corazón, porque muchas veces dudas de tu propia familia sin darte cuenta de que son los únicos que realmente meterían las manos al fuego por ti. No todo el mundo está en tu contra, pero tú solito te haces historias que ni existen. Aprende a distinguir quién sí está y quién solo está de paso.
En el amor, traes movimiento interesante, porque se asoman nuevas oportunidades, nuevas personas que pueden moverte el tapete y hacerte sentir cosas que ya creías olvidadas. Pero también traes cambios de humor que pueden arruinarlo todo si no los controlas. Un día estás bien clavado o clavada y al otro ya ni contestas mensajes. Así no se puede. Si quieres algo bonito, tienes que ser más constante y dejar de jugarle al indiferente.
Hay una persona que ha estado muy cerca de ti, que te demuestra con hechos lo que siente, pero tú por andar distraído o distraída ni cuenta te has dado. Abre bien los ojos, porque no todo mundo se queda esperando eternamente. Esa persona puede ser alguien importante si sabes valorarla a tiempo.
En lo económico, se viene una oportunidad muy buena en cuestiones de ventas o negocio. Aquí está la clave para que mejores tus ingresos, pero necesitas disciplina, constancia y dejar de querer resultados rápidos. Nada crece de la noche a la mañana, así que si te decides, hazlo bien. También se ve una mejora laboral o incluso cambio de trabajo que te va a ayudar a estar más tranquilo y con mejor dinero.
Una noticia del extranjero te va a caer como anillo al dedo, algo que te va a alegrar y motivar bastante. Puede ser una oportunidad, una invitación o algo que te haga ver que hay más allá de lo que conoces. No te cierres, porque eso puede abrirte puertas importantes.
En tu carácter, hay que trabajarle bastante, porque a veces te pasas de seco o de indiferente con personas que sí te quieren. No porque estés en tu rollo significa que puedes tratar mal a los demás. Aprende a valorar, a agradecer y a demostrar, porque no todo mundo va a aguantar tus cambios de humor.
Se viene una fiesta o reunión donde vas a brillar bastante, y ahí mismo podrías iniciar algo con alguien que ya te trae en la mira. Disfruta, pero no pierdas el control, porque luego te emocionas de más y terminas haciendo o diciendo cosas de las que después te arrepientes.
Tus números de la suerte son el 1, 15 y 33, y tu color es el naranja, para que mantengas esa chispa pero bien enfocada. Hoy es día de abrir los ojos, confiar en quien sí lo merece y dejar de autosabotearte con dudas que no tienen fundamento. Porque cuando te alineas, nadie te detiene.
ARIES — 22 DE ABRIL DE 2026
A ver, Aries, ya deja de engancharte con todo lo que se mueve, porque este 22 de abril viene con una lección bien clara: tu paz vale más que cualquier discusión, drama o persona que quiera sacarte de tus casillas. Te encanta reaccionar rápido, decir lo primero que se te viene a la cabeza y luego andar arreglando el desastre, pero ahora no. Aquí toca aprender a callar cuando se necesita y a elegir tus batallas con inteligencia, no con impulso. No todo merece tu energía, y menos gente que ni aporta ni suma.
Traes una energía medio rara en lo emocional, incluso podrías tener sueños intensos, de esos que te dejan pensando todo el día. No los ignores, porque aunque no entiendas el mensaje en el momento, con el tiempo vas a darte cuenta de que sí traían aviso. Tu intuición anda más despierta de lo normal, pero tienes que hacerle caso, no ignorarla por andar distraído en lo superficial.
En el amor, aguas, porque hay alguien cerca de ti que no es tan claro como aparenta. Puede ser una persona de piel clara o con una vibra muy “bonita”, pero trae doble cara. Te puede endulzar el oído, hacerte sentir especial, pero en el fondo no viene con buenas intenciones. No te dejes llevar por lo que parece, observa lo que hace, porque ahí está la verdad. Y si tienes pareja, evita caer en juegos o tentaciones, porque podrías meterte en un problema innecesario que después te cueste caro.
También hay energía de traición o chisme que viene desde un lugar donde menos lo esperas, incluso familia o gente muy cercana. Y eso duele más, porque no te lo imaginas. Pero aquí la enseñanza es clara: no todo el que sonríe contigo está de tu lado. No te obsesiones, pero tampoco seas ingenuo. Aprende a proteger tu información, tus planes y tu vida personal.
En lo laboral, vienen cambios, movimientos o incluso roces con superiores. Puedes sentir que no te valoran o que no te entienden, pero cuidado con reaccionar de forma explosiva, porque podrías afectar tu estabilidad. Usa la cabeza fría, analiza antes de actuar y no tomes decisiones en caliente. Si sabes moverte bien, estos cambios pueden beneficiarte más de lo que crees.
Hay probabilidad de un viaje o salida que se cancele o cambie de planes, pero no te frustres, porque eso que no se da es por algo. A veces la vida te evita problemas que ni te imaginas. Confía en eso.
Y ojo con el pasado, porque una expareja puede volver a aparecer con nostalgia, con mensajes o señales. Pero no confundas extrañar con amar. Si ya sabes cómo terminó, ¿para qué volver a lo mismo? No te traiciones tú solito por un momento de debilidad.
Tus números de la suerte son el 9, 18 y 27, y tu color es el rojo intenso, pero no de enojo, sino de fuerza bien enfocada. Hoy es día de proteger tu paz, cuidar tu energía y aprender a pensar antes de actuar, porque eso es lo que te va a llevar más lejos.
TAURO — 22 DE ABRIL DE 2026
Ya deja de quedarte con las ganas, Tauro, porque este 22 de abril viene a sacarte de esa zona cómoda donde te encanta estar, pero que no te deja avanzar como deberías. Te has acostumbrado a pensar mucho y actuar poco, a imaginar escenarios y luego frenarte tú solito por miedo a que no salga bien. Pero déjame decirte algo: en el intento está el crecimiento, y tú ya llevas rato posponiendo cosas que sabes perfectamente que podrías lograr si te animaras de verdad.
Tienes una capacidad enorme para cumplir metas, pero últimamente tu confianza anda medio caída. Te cuestionas demasiado, dudas de lo que puedes hacer y eso te está frenando más que cualquier otra cosa. Aquí no se trata de que todo salga perfecto, se trata de que lo intentes. Porque si tú no crees en ti, nadie más lo va a hacer por ti. Así de sencillo.
En lo emocional, traes momentos donde quisieras mandar todo al carajo, desaparecerte un rato y no saber nada de nadie. Y se vale sentirte así, pero no tomes decisiones desde el enojo o la desesperación. Piensa bien antes de hablar o actuar, porque luego dices cosas que no puedes borrar y terminas lastimando a personas que sí importan.
En el amor, andas medio confundido o confundida, porque quieres estabilidad, pero también te gana el orgullo y la terquedad. Si tienes pareja, aprende a ceder un poco, porque no siempre tienes la razón aunque te cueste aceptarlo. Y si estás soltero o soltera, deja de cerrarte por miedo a que te vuelvan a fallar. No todos son iguales, pero tampoco te lances sin pensar. Encuentra ese punto medio.
Se vienen eventos importantes donde vas a ser el centro de atención, y ahí es donde tienes que lucirte. Tienes presencia, tienes seguridad, pero a veces te haces chiquito o chiquita sin razón. Este es momento de brillar, de mostrar lo que eres capaz de hacer y de dejar claro que no estás para quedarte atrás.
Eso sí, cuidado con las envidias, porque no todo el mundo se alegra de tus logros. Hay personas que te observan, que hablan de ti y que incluso pueden tirar mala vibra. No te obsesiones, pero sí protégete energéticamente. Mantente firme, enfocado y no compartas todo lo que haces o planeas.
En lo económico, vienen oportunidades, pero necesitas moverte. El dinero no va a llegar solo, tienes que buscar cómo generarlo, cómo crecer y cómo aprovechar lo que se te presenta. No te conformes con lo mínimo cuando sabes que puedes más.
Tus números de la suerte son el 5, 10 y 22, y tu color es el dorado, para que conectes con tu valor y abundancia. Hoy es día de dejar el miedo a un lado y empezar a construir eso que tanto deseas, porque si sigues esperando el momento perfecto, se te va a ir la vida sin intentarlo.
GÉMINIS — 22 DE ABRIL DE 2026
A ver, Géminis, ya deja de hacerte el fuerte cuando sabes que hay cosas que te están moviendo por dentro más de lo que quieres aceptar. Este 22 de abril viene con una mezcla de emociones, oportunidades y también jalones de oreja bien puestos para que pongas orden en tu vida. No todo es correr, hablar, distraerte y hacerte el ocupado; también necesitas detenerte, observar y cuidar lo más importante: tu salud, tu paz mental y tu estabilidad emocional.
En cuestiones de salud, no te hagas el desentendido, porque tu cuerpo ya te ha estado mandando señales y tú como si nada. Dolores, cansancio, estrés acumulado… todo eso no es normal, es aviso. Bájale al desvelo, al exceso de comida chatarra o a lo que sabes que te está afectando. No tienes que volverte fitness de la noche a la mañana, pero sí hacer pequeños cambios que te ayuden a sentirte mejor. Porque si tú no te cuidas, nadie más lo va a hacer por ti.
En lo emocional, traes pensamientos del pasado que regresan sin avisar, recuerdos que te sacan una sonrisa… o una que otra lágrima. Y es normal, pero no te quedes atorado ahí. Si las cosas no se dieron como querías en su momento, fue por algo. No todo lo que deseas te conviene, y eso lo vas a terminar entendiendo más claro en estos días. Deja de idealizar lo que ya terminó, porque eso no te deja avanzar.
En el amor, es momento de darte otra oportunidad, pero bien pensada. No desde la desesperación ni desde el “a ver qué pasa”, sino desde lo que realmente quieres. Si estás soltero o soltera, viene alguien que puede despertarte emociones nuevas, pero no te aceleres, deja que las cosas fluyan. Y si tienes pareja, es momento de fortalecer la relación, de hablar claro, de dejar atrás lo que ya pasó y construir algo más sólido.
Se te viene un ciclo muy bueno, lleno de oportunidades en lo laboral y en lo personal. Pero aquí la clave es que no te disperses. Tienes muchas ideas, muchos planes, pero si no te enfocas, no concretas nada. Elige bien en qué vas a invertir tu tiempo y energía, porque ahí está tu crecimiento.
También hay posibilidad de un viaje que te va a caer como anillo al dedo, algo que te va a sacar de la rutina y te va a ayudar a aclarar muchas cosas en tu mente. No lo dudes, si se presenta, tómalo.
Tus números de la suerte son el 6, 19 y 24, y tu color es el amarillo, para que conectes con tu energía y claridad. Hoy es día de soltar el pasado, cuidar tu cuerpo y atreverte a vivir lo nuevo sin tanto miedo, porque cuando te decides, logras cosas muy grandes.
CÁNCER — 22 DE ABRIL DE 2026
Ya deja de cargar con todo tú solo o sola, Cáncer, porque este 22 de abril viene a enseñarte que no puedes resolverlo todo al mismo tiempo ni para todo el mundo. Te encanta preocuparte de más, pensar de más y sentir de más, pero eso te está quitando paz. Aquí lo que necesitas es aprender a soltar lo que no depende de ti y enfocarte en lo que sí puedes cambiar.
En lo económico, vienen movimientos inesperados, cambios de último momento que pueden sacarte de tu plan. Puede ser un gasto imprevisto o una oportunidad laboral que te mueva todo el esquema. No te asustes, porque aunque al inicio parezca complicado, todo apunta a que será para bien. Incluso se ve una mejora en lo laboral o un cambio de puesto que puede abrirte nuevas puertas. Solo necesitas confiar y no cerrarte por miedo.
El insomnio puede hacerse presente en estos días, y no es casualidad. Traes pensamientos que no te dejan en paz, situaciones que no has resuelto y emociones que has querido ignorar. Todo eso se acumula y sale cuando estás en silencio. Así que deja de hacerte el fuerte y enfrenta lo que tienes pendiente. Dale nombre a lo que te preocupa y resuélvelo, porque si no, te va a seguir quitando tranquilidad.
En lo espiritual, necesitas reconectar con tu fe, con lo que te da calma. Llámalo Dios, energía o como tú quieras, pero necesitas confiar en que lo que estás viviendo tiene un propósito. No te están pasando cosas porque sí, todo tiene una enseñanza, aunque en el momento no lo entiendas.
En el amor, aguas con las tentaciones o con caer en brazos equivocados. Se ve la posibilidad de un amor pasajero o incluso de reencontrarte con una expareja. Pero aquí la pregunta es: ¿vale la pena? Porque luego te dejas llevar por la emoción del momento y terminas más confundido o confundida. No te compliques la vida con historias que sabes cómo terminan.
También hay energía de cambios importantes como mudanza o compra de algo grande, como un vehículo. Son decisiones buenas, pero requieren que pienses bien antes de actuar. No te aceleres, analiza y toma decisiones con cabeza fría.
En amistades, necesitas ser más selectivo. No todo el mundo merece estar en tu círculo cercano. Aprende a elegir mejor, porque tu paz también depende de eso.
Tus números de la suerte son el 3, 11 y 21, y tu color es el blanco, para darte claridad y tranquilidad. Hoy es día de soltar cargas, confiar más y dejar de querer controlar todo, porque cuando fluyes, la vida se acomoda mejor de lo que imaginas.