ONU dice que extensión al alto el fuego en Irán anunciado por Trump es “un paso importante hacia la desescalada”

El secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, calificó como “un paso importante hacia la desescalada” la decisión de Trump de extender el alto el fuego en Irán.

“Este es un paso importante hacia la desescalada y la creación de un espacio crucial para la diplomacia y el fomento de la confianza entre Irán y Estados Unidos”, dijo Guterres en un comunicado oficial.

Guterres pidió a todas las partes a “aprovechar este impulso” y “abstenerse” de acciones que puedan socavar el alto el fuego.

Finalmente el secretario general dijo que apoya plenamente los esfuerzos de Pakistán para facilitar nuevas conversaciones.

Antonio Guterres, secretario General de la Organización de Naciones Unidas. Crédito: Mary Altaffer | AP

La reacción de Guterres llega después de que Trump anunciara que extendería el alto el fuego de forma indefinida hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.

“Extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, declaró el líder estadounidense en la red Truth Social.

Trump justificó su decisión asegurando que el “Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido” y dado que el Gobierno pakistaní, que ejerce como mediador, le ha solicitado suspender el “ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada”.

Las conversaciones en Islamabad quedaron paralizadas de momento. el vicepresidente J.D Vance canceló su viaje e Irán rechazó las declaraciones del republicano debido a que mantiene el bloqueo naval contra sus puertos, acción que han comparado con un bombardeo. EFE

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