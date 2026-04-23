Excursionista muere en sendero de New Hampshire tras tormenta de nieve inesperada

Un excursionista identificado como Kent Wood, de 61 años y residente de West Roxbury, Massachusetts, fue encontrado muerto en un sendero de Franconia Notch, en el estado de New Hampshire, tras quedar atrapado en condiciones de nieve intensa.

El hallazgo ocurrió el martes, aproximadamente a 5,5 millas de su vehículo, según informó el Departamento de Pesca y Caza de New Hampshire.

Un viaje interrumpido por un cambio abrupto del clima

El excursionista había iniciado su recorrido el viernes desde el campamento Lafayette, en Lincoln, con la intención de realizar una caminata de fin de semana y acampar en la zona.

Sin embargo, durante su estadía en la región se registró un cambio drástico de condiciones climáticas, con nevadas de entre tres y cinco pulgadas entre el domingo y el lunes.

Las autoridades señalaron que el hombre no estaba preparado para enfrentar condiciones invernales, ya que habría esperado temperaturas más templadas.

Tras la preocupación de su familia, que no tuvo contacto con él durante dos días, se activó un operativo de búsqueda que involucró a varias agencias en la zona de Lonesome Lake y Kinsman Pond.

El cuerpo fue localizado a las 7:41 de la noche del martes y recuperado del sendero en la madrugada del día siguiente, en una operación que se extendió hasta las 1:10 am, reseñó WCVB.

Advertencias de las autoridades

El Departamento de Pesca y Caza de New Hampshire reiteró un llamado a la precaución, señalando que en las montañas aún persisten condiciones invernales.

Las autoridades advirtieron sobre la presencia de nieve profunda, precipitaciones y temperaturas bajo cero, incluso cuando en zonas urbanas cercanas ya se perciben condiciones primaverales.

Un vocero del organismo destacó que las temperaturas en las cumbres se mantienen por debajo del punto de congelación, lo que impide el deshielo y mantiene el terreno cubierto de nieve.

Funcionarios de rescate enfatizaron la importancia de la preparación adecuada antes de realizar excursiones en la región, incluyendo el uso de equipo impermeable, ropa térmica y planificación detallada del itinerario.

También recomendaron informar a terceros sobre rutas y tiempos estimados de regreso, como medida preventiva en caso de emergencias.

Las autoridades no han señalado indicios de criminalidad en el caso, y atribuyen el fallecimiento a las condiciones ambientales adversas y a la exposición prolongada en terreno montañoso.

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