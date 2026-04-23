Expolicía arrestado en Florida por planear tiroteo masivo en festival de Louisiana

Un ex oficial de policía fue arrestado la noche del miércoles en un hotel de Destin, Florida, tras ser acusado de planear un tiroteo masivo en un festival en Nueva Orleans, según informaron las autoridades.

El detenido fue identificado como Christopher Gillum, residente de Chapel Hill, Carolina del Norte, quien era buscado por el Departamento de Seguridad Pública de Luisiana por presuntas “amenazas terroristas”, de acuerdo con un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del condado de Okaloosa.

Gillum fue localizado y detenido sin incidentes en su habitación de hotel.

Armas y municiones incautadas

Durante el operativo, los agentes encontraron un arma de fuego y aproximadamente 200 rondas de munición, lo que reforzó las sospechas sobre la planificación de un posible ataque.

Las autoridades señalaron que Gillum presuntamente tenía la intención de viajar a un festival en Nueva Orleans para perpetrar el tiroteo y posteriormente provocar una confrontación letal con la policía.

El caso está siendo investigado de manera conjunta por la Policía Estatal de Luisiana y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), en el marco de un grupo de trabajo contra el terrorismo.

Aunque no se ha especificado qué evento era el objetivo, las autoridades estatales aseguraron que “no existen amenazas directas conocidas” contra festivales en Luisiana en este momento.

Antecedentes del sospechoso

Gillum trabajó como oficial de policía en Chapel Hill entre 2004 y 2019, año en que renunció al cargo. Posteriormente, regresó en 2024 como empleado no juramentado antes de abandonar nuevamente el puesto ese mismo año.

Hasta ahora, no se ha divulgado información sobre su representación legal.

El sospechoso permanece bajo custodia en una cárcel de Florida, a la espera de su extradición a Luisiana, donde enfrentará los cargos correspondientes.

Autoridades destacaron la coordinación entre agencias para prevenir un posible ataque y subrayaron la importancia de la cooperación interinstitucional en la detección temprana de amenazas.

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