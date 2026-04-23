Gael García Bernal bajo la lupa tras frenar a fan que lo grabó sin su consentimiento

La privacidad de las figuras públicas volvió al centro del debate en redes sociales luego de viralizarse el tenso momento vivido entre Gael García Bernal y un fan, quien lo grabó sin permiso mientras convivía con personas cercanas, provocando la reacción del actor.

Imágenes difundidas por medio de TikTok e Instagram muestran la interacción entre el histrión y un seguidor identificado como Issi Garza mientras este se acerca a la mesa en la que el famoso conversa con unos amigos.

Sin embargo, lo que apuntaba a ser una interacción breve terminó abriendo un debate en las redes sociales sobre los límites de la privacidad en las figuras públicas. Y es que Gael García Bernal cuestionó a su seguidor el motivo de la filmación sin antes haber solicitado su consentimiento.

“¿Por qué me estás grabando?”, cuestionó con semblante serio. En respuesta, el hombre dijo: “Porque soy tu fan”.

Lejos de sentirse satisfecho con la respuesta, el protagonista de “Holland” y “Un final diferente” recomendó tener un acercamiento más respetuoso. “Ah sí, pero a la próxima pregúntame antes”, continuó.

“Eres una figura pública, soy tu fan, he visto tus películas, solo te quería saludar”, insistió el usuario, a lo que el cineasta respondió de manera contundente: “Te agradezco, pero a la próxima pregúntame”, expresó al cierre de la interacción.

Pese a que el intercambio de palabras no escaló a otros niveles, el creador de contenido involucrado concedió una entrevista a un canal de YouTube en el que criticó la actitud de García Bernal.

En sus declaraciones, además de referirse a él como “payaso”, relató que antes de su propia experiencia negativa con el actor, fue testigo de la actitud “grosera” que habría tenido con otra persona que se acercó a entablar una charla con él.

Como resultado, en redes sociales se registraron opiniones divididas. Mientras algunos tacharon como “prepotente” la reacción de Gael García, también hubo quienes salieron en su defensa afirmando que además de tener derecho a la privacidad, no fue grosero al expresar su sentir ante la situación.

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