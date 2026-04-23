Instagram lanza Instants, la nueva app para compartir fotos que solo puedes ver una vez

Meta acaba de confirmar que está probando Instants, una aplicación independiente de Instagram diseñada para compartir fotos efímeras que solo pueden verse una vez y desaparecen a las 24 horas de ser publicadas. La app ya está disponible en España e Italia, y promete cambiar la forma en que nos conectamos con nuestros amigos más cercanos en redes sociales.

La propuesta es sumamente simple, nada de filtros, nada de edición, nada de publicar solo lo que te hace quedar bien. Instants apuesta por el momento real, sin maquillaje digital.

Cómo funciona Instants, la app de fotos efímeras de Instagram

El funcionamiento de Instants es deliberadamente minimalista. Con un solo toque, el usuario captura una foto directamente desde la cámara integrada en la app. No hay opción de subir imágenes desde la galería del teléfono, lo que elimina de raíz cualquier posibilidad de seleccionar “la mejor foto” o retocarla antes de compartirla.

Una vez capturada, la foto —llamada precisamente un “instant”— se comparte al instante con los contactos seleccionados. Los destinatarios solo pueden verla una vez, y la imagen permanece disponible durante un máximo de 24 horas antes de desaparecer para siempre. Aunque sí es posible añadir texto a la imagen, cualquier otra modificación está completamente bloqueada.apps.

Otra característica importante es que los usuarios pueden elegir compartir sus instants con sus seguidores mutuos o con su lista de Mejores Amigos —las mismas listas que ya tienen en Instagram—, lo que le da un carácter más íntimo y personal al contenido.

Instagram quiere que dejes de publicar solo contenido perfecto

Detrás de Instants hay una reflexión bastante honesta por parte de Meta sobre lo que Instagram se ha convertido. Instagram nació como una forma de compartir momentos entre amigos, pero con el paso de los años se transformó en una plataforma dominada por influencers, marcas, anuncios y contenido hipercurado que, seamos sinceros, muchas veces tiene poco que ver con la vida real.

Con Instants, la compañía quiere recuperar esa esencia original. El propio portavoz de Instagram lo dejó claro: “Para ofrecer formas de conexión más relajadas con amigos, estamos probando una app llamada Instants para compartir fotos y videos casuales en el momento”. La idea es que no tengas que pensarlo dos veces antes de publicar: sacas el teléfono, tocas la pantalla y ya está. Sin presión, sin perfeccionismo.

Este enfoque no es nuevo en el sector. Instants bebe claramente de plataformas como Snapchat, BeReal y Locket, todas ellas construidas sobre la misma premisa: que lo espontáneo y auténtico conecta más que lo perfectamente editado. La diferencia es que ahora Instagram, con toda su base de usuarios y su ecosistema ya consolidado, apuesta fuerte por esta filosofía con una app dedicada.

¿Llegó Instants demasiado tarde al juego del contenido efímero?

Aquí es donde la historia se complica un poco. Aunque la idea detrás de Instants es sólida, Instagram podría estar llegando tarde a esta tendencia. BeReal, que fue el gran fenómeno del contenido sin filtros hace unos años, ya no tiene el protagonismo que tuvo en su momento de mayor popularidad.

Además, hay que considerar que Instagram ya tiene Stories, su propia herramienta de contenido efímero nacida como respuesta directa a Snapchat, que miles de millones de usuarios utilizan cada día para compartir momentos rápidos. La pregunta legítima es: ¿Necesita el usuario medio una app separada para hacer lo que ya puede hacer en Stories?

Por ahora, Instants está en fase de prueba y la compañía ha confirmado que está evaluando múltiples versiones para ver qué funciona mejor. La app está disponible tanto como función dentro de Instagram como descarga independiente en iOS y Android. Si la prueba en España e Italia va bien, es probable que el despliegue global no tarde en llegar.

Lo que está claro es que la guerra por capturar los momentos más auténticos del día a día no ha terminado. Y Meta, con Instants, acaba de anunciar que quiere estar en primera línea de ese combate.

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