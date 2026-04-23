Jorge D’Alessio admite ser el culpable de su separación con Marichelo, pero niega infidelidad

En una nueva ronda de confesiones con respecto a su separación, el cantante Jorge D’Alessio se declaró el culpable de la crisis matrimonial que atraviesa junto a Marichelo Puente tras 14 años. Además, respondió si aún existe la posibilidad de una reconciliación.

Durante un encuentro con varios medios de comunicación, el integrante de Matute rindió una serie de declaraciones en las que dejó saber que el motivo de su distanciamiento con la madre de sus hijos recae en él.

“Ella absolutamente es una reina, el único culpable de esto fui yo, esa es la realidad”, dijo sincero ante la prensa. No obstante mantuvo su postura de dejar el detonante fuera del ojo público: “Lo sabemos ella y yo, entonces lo vamos a manejar ella y yo”.

Las palabras de cariño que Jorge D’Alessio compartió sobre Marichelo Puente dieron pie a que los cuestionamientos sobre una posible reconciliación se pusieran sobre la mesa. Al respecto, el intérprete de “No controles” confesó que, hasta el momento, ninguno ha cerrado la puerta a una segunda oportunidad.

“No lo sabemos. Dejemos que el tiempo hable solito, eso es todo (…) Es que sigue siendo mi esposa. Todavía no me divorcio”, destacó.

En este sentido, contó que el contacto con la histrionisa se mantiene intacto debido a su interés por garantizar el bienestar de sus hijos en común.

“Ya entendieron, ya se les explicó todo esto y lo que es la vida real. Pudimos estar los cinco juntos y platicar sobre toda esta nueva dinámica, sobre todo por ellos, porque los amamos mucho, tienen una mamá fuera de serie“, comentó.

Para alcanzar este nivel de convivencia, Jorge D’Alessio y Marichelo Puente han recurrido a buscar la guía de profesionales. Y aunque en ocasiones anteriores lograron limar sus diferencias, el famoso reconoce que: “hay veces que, a lo mejor, el amor se gasta y hay que dejar las cosas al tiempo”.

Jorge D’Alessio finalizó el mensaje con palabras de respeto hacia su aún esposa: “Ella es la mujer más importante de mi vida, sin duda alguna, siempre lo va a ser. Y antes de habernos casado, fuimos amigos. Y si llegáramos a separarnos, seremos amigos toda la vida, porque además somos socios de por vida con tres hijos maravillosos“, recalcó.

Seguir leyendo:

• Jorge D’Alessio y Marichelo Puente confirman su separación tras 14 años juntos

• Lupita D’Alessio pide privacidad tras separación de Jorge D’Alessio y Marichelo Puente

• Ernesto D’Alessio respalda a Marichelo tras la separación con su hermano Jorge