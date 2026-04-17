Ernesto D’Alessio respalda a Marichelo tras la separación con su hermano Jorge

El cantante Ernesto D’Alessio se ha sumado a la conversación en torno a la separación de su hermano, Jorge D’Alessio y la actriz Marichelo Puente. En un encuentro con la prensa, el famoso extendió su apoyo a ambas partes, afirmando que su cariño por su cuñada se mantiene intacto sin importar la situación.

En un intento de mantenerse alejado de la conversación que envuelve a su hermano, el hijo de la ‘Leona dormida’ respondió a las preguntas de la prensa de forma contundente: “Yo no doy consejos de nada”, dijo al ser cuestionado sobre su propia experiencia de divorcio con Charito Ruiz en junio de 2023.

En este sentido, confesó que la mejor manera de afrontar este tipo de situaciones es a puerta cerrada. Según su testimonio, en su caso esto fue posible aferrándose a su espiritualidad.

“La única persona que pudo restaurar mi corazón y darme un abrazo amoroso ha sido Dios, es el único que tiene la capacidad de restaurar tu corazón, tu mente, de enderezar tu mente. Ustedes saben que soy muy creyente, mi mentor mi guía, se llama Jesús”, detalló ante los micrófonos.

Ante las preguntas sobre el distanciamiento familiar que se podría vivir como resultado de esta separación, Ernesto D’Alessio admitió que, por el contrario, el cariño y apoyo hacia Marichelo Puente se mantiene intacto.

“He hablado con Marichelo. Es mi cuñada amorosa, la adoro. Mis sobrinos tienen una muy bella relación con mis hijos, la van a seguir teniendo. Desde de hablar con mi cuñada es: ‘nada cambia’, ‘nada cambia’, ‘te amo’, ‘yo también te amo cuñis'”, compartió el participante de “Juego de Voces”.

En la misma tesitura que su madre, Ernesto D’Alessio extendió su apoyo a ambas partes en este difícil proceso de separación. “Yo me mantengo al margen. Toda mi familia cuenta conmigo siempre (…) Mi madre, como cualquier madre, siempre va a estar para mi hermano y para Marichelo, así se los digo”, recalcó el también actor.

Marichelo Puente y Jorge D’Alessio se separan en buenos términos

En días previos, el integrante de Matute, Jorge D’Alessio hizo público su deseo de permanecer fuera del ojo público durante este periodo de cambios a nivel personal.

“Es un momento difícil para los dos. Estamos ahorita separados y estamos tratando de hacer todo desde el amor, el amor de familia, con la mente en nuestros hijos. No sabes qué depara el futuro, pero lo queremos hacer lo más prudentemente posible”, contó en entrevista con el programa “Hoy”.

Su aún esposa apoyó esta postura al ser abordada durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México: “No está siendo un momento fácil, es un momento muy complicado, que nadie creo que quiera vivirlo y no creo ser la única mujer que está pasando algo así. No soy la primera ni la última y, todo lo que queda, es echarle para adelante”, indicó.

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