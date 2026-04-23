La Liga MX oficializa la venta de Atlas y la llegada del Atlante

Los dueños de clubes de la Liga MX oficializaron el arribo del Atlante en relevo de Mazatlán, que después de cinco años se retiran sus propietarios al considerar que ya no es viable seguir invirtiendo en el puerto, con lo cual los Potros regresan al máximo circuito después de doce años de ausencia.

También dieron luz verde a la venta del Atlas, con lo cual el Grupo Orlegui encabezado por Alejandro Irarragorri cedió sus derechos federativos a José Miguel Bejos, empresario que años atrás se involucró con el deporte al adquirir a los Pericos de Puebla, en la Liga Mexicana de Beisbol.

ASAMBLEA DE DUEÑOS

Gobierno Corporativo

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Lo anterior fue confirmado por Grupo Orlegui a través de un comunicado de prensa: “La Asamblea General de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha aprobado, en su sesión ordinaria celebrada en esta fecha, la operación de venta de Atlas FC, derivada del acuerdo alcanzado entre PRODI y Orlegi, por el que el primer grupo empresarial adquiere la propiedad del club. La operación se encuentra sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA)”.

Grupo Orlegi fue dueño del Atlas durante casi siete años, desde el 29 de mayo de 2019 hasta abril de 2026, cuando se anunció su venta a Grupo PRODI. Durante este periodo, la administración de Alejandro Irarragorri transformó al equipo, logrando el histórico bicampeonato (Apertura 2021 y Clausura 2022.

Durante este periodo de tiempo se escucharon muchas leyendas urbanas de la forma como los dueños del Atlas buscaron alcanzar la cima del fútbol de México y lo lograron con un bicampeonato que dejó una sequía de casi 50 años de no coronarse del equipo del paradero.

¡LLEGÓ EL DUEÑO DEL AMÉRICA! 🏛️🦅



Emilio Azcárraga ya está presente en la Junta de Dueños 🤯



Movimiento clave, decisiones importantes para el futuro del fútbol mexicano 👀 pic.twitter.com/Ojb0kXcDKV — Claro Sports (@ClaroSports) April 23, 2026

Orlegui también detalló que: “La transacción responde a la visión compartida de las partes de consolidar la estabilidad institucional del club y asegurar la continuidad de un proyecto deportivo integral de largo plazo, sustentable y orientado a fortalecer su desempeño competitivo y su desarrollo estructural”, afirmó.

“Durante su gestión, Orlegi ha impulsado un proceso de transformación integral de Atlas FC en los ámbitos deportivo, institucional y financiero. Entre los principales resultados destaca la obtención de un bicampeonato de Liga MX —tras más de siete décadas sin títulos—, el desarrollo de infraestructura de alto rendimiento de referencia en la región en la construcción de la Academia AGA, así como la consolidación de sus procesos de formación de talento, estructuras profesionales, estabilidad operativa y fundamento para crecimiento sostenido”, estableció también la información a los medios.

Regresa el Atlante después de 12 años de ausencia

En otros temas primordiales de la Asamblea de Dueños de la Liga MX, se oficializó la llegada del Atlante y se expuso en el comunicado de prensa lo siguiente: “La Asamblea dio la bienvenida al dueño del Club Atlante, Emilio Escalante, quien agradeció la confianza. Asimismo, despidió con afecto y reconocimiento al representante de Mazatlán FC, Gustavo Guzmán, por sus aportaciones al futbol”.

"LES PROMETIMOS VOLVER Y AQUÍ YA ESTAMOS"



El Atlante compartió un comunicado informando su tan esperado regreso oficial a la Liga MX, después de que la asamblea de dueños aprobara la adquisición de certificado de afiliación del Mazatlán FC



¡LOS POTROS ESTÁN DE VUELTA!🐴 pic.twitter.com/JJJvm9TEVY — MedioTiempo (@mediotiempo) April 23, 2026

También quedó confirmado que Atlante regresará a jugar al Estadio Banorte (Azteca) para compartir casa con América y Cruz Azul, donde elegirá el horario de Mazatlán, de los viernes por la noche con transmisión de TV Azteca, por los próximos dos años.

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