Los restos de tres niños pequeños hallados en una zona boscosa de Memphis son una incógnita para la policía

El Departamento de Policía de Memphis informó sobre el hallazgo de tres niños en una zona boscosa, que se cree que tenían entre 3 y 7 años, y las circunstancias de sus muertes aún son desconocidas.

La jefa de policía de Memphis, Cerelyn Davis, declaró en una conferencia de prensa que, según la información recibida de la Oficina del Médico Forense y de los científicos que trabajan en el caso, creen que los restos llevaban allí “varios años”.

Davis añadió que las autoridades revisaron los informes recientes de personas desaparecidas menores de edad, pero no encontraron ningún registro que coincidiera con el perfil de los restos.

“Sabemos que esta persona, o estas personas, no eran personas que hubieran sido reportadas fuera de nuestra área”, afirmó Davis.

La investigación, en la que participan 170 agentes, comenzó el 8 de marzo de 2026, cuando los agentes respondieron a una llamada sobre una persona sospechosa en el número 3400 de Ridge Meadow Parkway, según un comunicado de prensa.

La llamada provino de un miembro de la comunidad que paseaba a su perro cuando “se topó con lo que creyó que podrían ser restos humanos o de un animal y llamó a la policía”, continuó Davis.

TENNESSEE: Human remains of three children between the ages of 3 and 7 have been found in Hickory Hill, according to the Memphis Police Department. pic.twitter.com/F6wpidlWWH — AZ Intel (@AZ_Intel_) April 22, 2026

Según el comunicado, los agentes que respondieron a la llamada encontraron lo que parecía ser un cráneo humano al borde del bosque, y Davis afirmó que la investigación determinó que se trataba de restos humanos.

En los días siguientes, agentes y personal de la Oficina del Médico Forense y del Equipo de Búsqueda y Rescate del Condado de Shelby regresaron al lugar para realizar una búsqueda más exhaustiva de la zona, y el 10 de marzo, “unidades caninas de detección de cadáveres alertaron sobre una tubería de drenaje cercana, lo que indicaba la posible presencia de más restos humanos”.

El 16 de marzo, se inspeccionó el sistema de drenaje con un sistema de cámaras y no se encontraron más restos durante esa búsqueda, pero el 1 de abril, “los investigadores accedieron al sistema de drenaje desde un lugar cercano y encontraron lo que parecía ser otro cráneo”.

Al día siguiente, los equipos de búsqueda encontraron otros 14 huesos “compatibles con restos humanos”, según el comunicado.

“Alguien sabe de dónde vienen estos niños, alguien sabe de los niños desaparecidos que hemos encontrado en esta zona”, dijo Davis. “Esto es desgarrador, es perturbador y, en este momento, contamos con numerosos recursos para ayudarnos a identificar a estos jóvenes y dar por concluida esta investigación”.

Davis añadió que las autoridades “seguirán esta investigación al pie de la letra, sin dejar piedra sin remover, considerando todas las posibilidades de que estas personas provengan de fuera de esta ciudad”.

Se insta a cualquier persona que tenga información relacionada con esta investigación a que se comunique con CrimeStoppers al 901-528-CASH o con la Oficina de Homicidios del Departamento de Policía de Memphis al 901-636-3300.

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