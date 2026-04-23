Padre denuncia que grupo digital llevó a su hija de 15 años al suicidio en Canadá

La muerte de una adolescente de 15 años en la provincia de Columbia Británica, Canadá, ha encendido alarmas sobre la influencia de grupos extremistas en internet que operan mediante manipulación psicológica dirigida a menores.

De acuerdo con el testimonio de su padre, obtenido por el medio CTV News, la joven fue captada progresivamente por una red en línea identificada como “764”, la cual, según autoridades estadounidenses, se dedica a coaccionar y explotar a niños y adolescentes.

La menor falleció tras quitarse la vida en febrero, pocos días antes de cumplir 16 años.

Escalada de manipulación y conductas autodestructivas

El padre relató que la influencia del grupo fue aumentando con el tiempo, llevando a su hija a autolesionarse y a participar en conductas cada vez más extremas bajo presión de los miembros de la red.

Según su testimonio, la adolescente llegó a grabar videos en los que realizaba actos violentos, incluyendo un intento de dañar a la mascota familiar, material que posteriormente fue difundido por los propios integrantes del grupo.

También señaló que su hija habría realizado múltiples intentos de suicidio previos, algunos de los cuales pudieron haber sido transmitidos o compartidos en plataformas digitales.

El padre indicó que el contacto inicial con la red habría ocurrido a través de plataformas digitales utilizadas por menores, donde la adolescente comenzó a interactuar desde temprana edad.

Con el paso del tiempo, las interacciones evolucionaron hacia entornos más cerrados, donde, según denunció, fue sometida a presiones para autolesionarse y compartir contenido gráfico.

Tras la muerte de la joven, el padre encontró años de mensajes en su teléfono que evidenciarían la manipulación sostenida por parte de un individuo.

Advertencias de autoridades y alcance global

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha descrito a la red “764” como un grupo violento en línea que busca coaccionar a menores para que realicen actos extremos contra sí mismos, animales u otras personas.

Casos relacionados han sido procesados en Estados Unidos, donde autoridades federales han documentado patrones de explotación digital y abuso psicológico.

En Canadá, la Real Policía Montada (RCMP) ha advertido sobre el aumento de incidentes vinculados a este tipo de redes, señalando que se trata de un fenómeno global, especialmente en comunidades de habla inglesa.

Empresas tecnológicas han reconocido la gravedad de estos casos y han señalado que continúan reforzando sus herramientas de seguridad y control parental.

No obstante, el caso ha reavivado el debate sobre la efectividad de estas medidas frente a redes que operan de manera encubierta y migran entre distintas plataformas.

Un llamado a la prevención

El padre de la joven advirtió que este tipo de grupos “busca causar el mayor daño posible” en la vida de los menores y sus entornos, y pidió mayor conciencia sobre los riesgos del entorno digital.

Asimismo, cuestionó la percepción de seguridad en internet, comparando su peligrosidad con otros riesgos a los que los menores no suelen estar expuestos sin supervisión.

El caso continúa generando preocupación entre autoridades, educadores y familias, ante la evidencia de métodos sofisticados de captación y manipulación de menores en línea.

Expertos subrayan la importancia de la vigilancia activa, la educación digital y el acompañamiento familiar como herramientas clave para prevenir este tipo de situaciones.

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