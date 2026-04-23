Padre e hijo arrestados en Nueva York por posesión de materiales explosivos

Un operativo policial en el condado de Nassau, en Nueva York, derivó en el arresto de un hombre y su hijo adolescente tras el hallazgo de sustancias químicas que, según las autoridades, habían sido combinadas con el fin de crear materiales explosivos.

La investigación se inició a partir de un “incidente discriminatorio” ocurrido en la escuela secundaria Syosset, donde apareció una esvástica acompañada de insultos racistas en un baño masculino, de acuerdo con información citada por ABC News.

Identificación del sospechoso y escalada del caso

De acuerdo con el Departamento de Policía del condado de Nassau, el presunto responsable del grafiti es un estudiante de 15 años, quien posteriormente fue vinculado al hallazgo de los materiales en su residencia.

Durante el registro del domicilio, los agentes localizaron sustancias químicas que activaron protocolos de emergencia.

Ante el riesgo potencial, las autoridades evacuaron la vivienda y varias casas cercanas. Al lugar acudieron unidades especializadas, incluyendo el escuadrón antibombas, equipos de servicios de emergencia (ESU) y el grupo de respuesta a materiales peligrosos (HAZMAT).

Según el comunicado oficial, los equipos retiraron cuidadosamente los compuestos peligrosos para evitar cualquier incidente.

Cargos contra el padre y el menor

El padre, identificado como Francisco Sanles, de 48 años, enfrenta múltiples cargos, entre ellos posesión ilegal de armas, complicidad en delito, poner en peligro el bienestar de un menor e imprudencia temeraria.

Las autoridades alegan que adquirió los productos químicos en distintas ocasiones.

El adolescente, cuya identidad no ha sido revelada por tratarse de un menor, enfrenta cargos por posesión ilegal de armas, daños a la propiedad, acoso agravado y realización de grafitis.

El distrito escolar de Syosset informó a estudiantes y personal sobre el incidente mediante un comunicado en el que confirmó la aparición de símbolos de odio en las instalaciones.

Asimismo, señaló que se identificó al responsable y que el caso pasó a manos de las autoridades, al tiempo que advirtió que el estudiante enfrentará sanciones conforme al código de conducta.

Sanles deberá comparecer ante el Tribunal del Primer Distrito en Hempstead, mientras que el adolescente enfrentará un proceso en el Tribunal de Familia del condado de Nassau.

Hasta el momento, no se ha informado sobre representación legal para los acusados.

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