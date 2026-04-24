Carlos Alcaraz no jugará Roland Garros y habrá nuevo campeón

La temporada de tierra batida tendrá un desenlace distinto al previsto. El español Carlos Alcaraz confirmó que no participará en los torneos de Roma ni en Roland Garros, donde debía defender el título, debido a una lesión en la muñeca derecha que arrastra desde mediados de abril.

El anuncio se produjo tras someterse a pruebas médicas que llevaron a su equipo a tomar una decisión conservadora. “Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista”, publicó el tenista.

La ausencia implica un giro relevante en el calendario, especialmente en el Grand Slam parisino, donde no podrá defender los 2,000 puntos obtenidos como campeón vigente. Tampoco estará en el Masters 1000 de Roma, torneo en el que también defendía 1.000 puntos tras su triunfo en la edición anterior.

Lesión, renuncias y un calendario condicionado

El origen del problema se remonta al 14 de abril, durante su debut en el torneo de Barcelona frente a Otto Virtanen. Aunque logró imponerse en ese partido, las molestias en la muñeca derecha lo obligaron a retirarse antes de disputar los octavos de final.

Desde entonces, su calendario comenzó a modificarse. Su participación en Madrid ya estaba comprometida, y finalmente también quedó descartada. En ese momento, el propio jugador expresó el impacto emocional de la decisión: “Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente”.

Durante su aparición en los Premios Laureus en la capital española, había anticipado que las pruebas médicas serían determinantes para definir su presencia en Roland Garros. El resultado terminó confirmando su baja en el segundo Grand Slam del año.

La situación abre el panorama competitivo en París y despeja el camino para otros aspirantes, entre ellos el italiano Jannik Sinner, actual número uno del ranking mundial.

Mensajes de apoyo y próximos pasos

El proceso de recuperación marcará el siguiente movimiento en la carrera del español. Según lo previsto, no regresará a las pistas al menos hasta el inicio de la temporada sobre césped.

“Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”, señaló en su comunicado.

El anuncio también generó reacciones dentro del circuito. Rafael Nadal envió un mensaje público de respaldo: “Mucho ánimo, Carlos! Espero que tengas una recuperación lo más rápida posible. Estos momentos de dificultad ponen en valor todo lo que estás haciendo. ¡Mucha fuerza y un abrazo fuerte!”.

❤️‍🩹 El mensaje de Nadal a Alcaraz.



🗣 ¡Mucho ánimo, Carlos! Espero que tengas una recuperación lo más rápida posible. Estos momentos de dificultad ponen en valor todo lo que estás haciendo. ¡Mucha fuerza y un abrazo fuerte! https://t.co/Dfw5Jvdhrb pic.twitter.com/Hxem6vqBCG — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 24, 2026

Con la baja confirmada, el torneo de Roland Garros tendrá un nuevo campeón este año, mientras Alcaraz enfoca su recuperación con la mirada puesta en el resto de la temporada.

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