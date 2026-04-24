Difunden video que captó al agresor de Teotihuacán antes de cometer el ataque

Un nuevo video difundido muestra al agresor del ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán momentos antes de abrir fuego contra turistas, aportando más detalles sobre cómo se desarrollaron los hechos.

De acuerdo con información publicada por el semanario Proceso, las imágenes fueron captadas por uno de los visitantes y permiten observar al sujeto mientras recorre la zona.

En el video, grabado en formato 360 grados, se le ve subiendo a la pirámide y se posiciona antes de iniciar el ataque. Un testigo relató al medio citado que el individuo “pasa frente a nosotros” y posteriormente se coloca en una esquina para prepararse.

El material audiovisual se suma a otros registros que documentan el trayecto del agresor previo al tiroteo, evidenciando que se desplazó con relativa libertad antes de disparar.

Lo que hace una cámara 360º

Grabas todo el panorama y seleccionas el punto que quieres.

Alguien grabó así al asesino de Teotihuacan antes de empezar con su locura:pic.twitter.com/HBUQZJEHAp — Sergio Hdz (@Sergiohn) April 23, 2026

El ataque ocurrió el 20 de abril en la Pirámide de la Luna, donde abrió fuego contra visitantes, dejando una turista canadiense muerta y al menos 13 personas heridas.

Las nuevas imágenes refuerzan la reconstrucción de los hechos y han generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en uno de los sitios turísticos más importantes del país, especialmente por la facilidad con la que el agresor pudo desplazarse y prepararse antes del ataque.

Autoridades continúan con las investigaciones mientras se revisan protocolos de vigilancia en zonas arqueológicas tras este hecho que impactó a nivel internacional.

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