“EE.UU. no utilizará armas nucleares en la guerra contra Irán, nunca debería permitirse a nadie utilizarlas”: Trump

El presidente Donald Trump aseguró que su administración no contempla el uso de armas nucleares en el conflicto con Irán, al tiempo que defendió la estrategia militar convencional implementada hasta ahora.

Durante declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el mandatario rechazó de forma tajante esa posibilidad al ser cuestionado sobre un eventual escenario nuclear. “¿Por qué iba a usar un arma nuclear? Los hemos diezmado por completo de una manera muy convencional”, afirmó. “No, yo no la usaría. Nadie debería tener permitido utilizar un arma nuclear”, añadió.

Las declaraciones se producen en medio de un conflicto que ha escalado desde finales de febrero, cuando Washington inició operaciones militares contra objetivos iraníes, con el argumento de frenar el desarrollo nuclear de Teherán.

.@POTUS to Jim Acosta's girlfriend (@ElizLanders) when she asks one of the dumbest questions ever — if he'd use a nuclear weapon on Iran:



"Why would a stupid question like that be asked?… No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody." pic.twitter.com/U235920fwD — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 23, 2026

Defensa de estrategia militar y presión por un acuerdo

Trump insistió en que las fuerzas estadounidenses han logrado debilitar significativamente las capacidades militares iraníes sin recurrir a armamento nuclear. Según el mandatario, la armada, la fuerza aérea y los sistemas de defensa antiaérea de Irán han sido prácticamente neutralizados.

Aun así, reconoció que durante el reciente alto el fuego de dos semanas, Irán pudo haber reforzado parcialmente su capacidad militar. Sin embargo, aseguró que cualquier recuperación podría ser revertida rápidamente. “Tal vez se hayan reforzado un poco, pero lo eliminaríamos en un día”, sostuvo.

El presidente también dejó claro que no siente presión inmediata para alcanzar un acuerdo de paz, pese a las tensiones prolongadas y sus efectos económicos. “Podría cerrar un trato ahora mismo, pero no quiero hacerlo. Quiero que sea un acuerdo duradero”, señaló.

Las negociaciones entre ambas partes permanecen estancadas, sin una fecha definida para retomar el diálogo formal. Mientras tanto, el alto el fuego ha sido extendido de manera indefinida por decisión unilateral de Washington.

President Donald J. Trump provides an update on the ceasefire meeting between Israel and Lebanon. https://t.co/vDaVfrgchB pic.twitter.com/73V41K2Wwl — The White House (@WhiteHouse) April 23, 2026

Tensiones persisten pese al alto al fuego

El conflicto continúa generando fricciones en puntos estratégicos, particularmente en el estrecho de Ormuz, donde Irán mantiene restricciones al tránsito marítimo, mientras Estados Unidos ha respondido limitando el paso de embarcaciones vinculadas a puertos iraníes.

Trump defendió el costo económico de la confrontación, argumentando que el objetivo principal es evitar que Irán desarrolle armas nucleares. “Lo que obtienen los estadounidenses es un Irán sin capacidad de destruir una de nuestras ciudades o desestabilizar toda la región”, afirmó.

El mandatario también reiteró que Teherán no debe poseer armamento nuclear bajo ninguna circunstancia, una postura que ha sido eje central de su política exterior en Medio Oriente.

A pesar de su retórica firme, el presidente ha combinado advertencias con señales de apertura a la negociación. Indicó que su administración mantiene contactos con representantes iraníes, aunque describió al gobierno de ese país como “sumido en el caos”.

Analistas en Washington consideran que las recientes declaraciones buscan enviar un doble mensaje: mantener la presión militar mientras se deja abierta la puerta a una solución diplomática. No obstante, la falta de avances concretos en las negociaciones mantiene la incertidumbre sobre la duración y el desenlace del conflicto.

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