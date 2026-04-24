El FBI y la Policía de Houston arrestaron a dos jóvenes que planeaban matar a miembros de una sinagoga

Dos jóvenes fueron arrestados por un presunto complot para atacar una sinagoga en Texas, que consistía en atropellar a la congregación con un vehículo para “matar a tantos judíos como fuera posible”, según las autoridades y documentos judiciales.

Los arrestos se producen un mes después de que un hombre armado estrellara su camioneta contra una importante sinagoga en el área de Detroit, en otro ataque contra la comunidad judía.

Las sinagogas de todo el mundo han reforzado la seguridad y la protección de los fieles desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con Irán el 28 de febrero, según informó The Associated Press (AP).

Angelina Han Hicks, de 18 años y residente de Lexington, Carolina del Norte, permanecía detenida el jueves en la cárcel del condado de Davidson con una fianza de 10 millones de dólares, según consta en los registros penitenciarios.

Fue arrestada el miércoles y acusada formalmente de conspirar con dos hombres para cometer asesinato y agresión contra miembros de la Congregación Beth Israel en Houston el 21 de abril de 2028, según las órdenes de arresto consultadas por AP, que detallan dos cargos por delitos graves en su contra.

La oficina del FBI en Charlotte informó el jueves en redes sociales que un menor fue arrestado en relación con el complot y acusado en el condado de Harris, Texas, que incluye Houston.

A fast-moving, multistate FBI investigation led to the arrests of one adult and one juvenile accused of planning an attack at a Jewish Day School in Houston, Texas. 18-year-old Angela Hicks is currently facing two state charges brought by the Davidson County Sheriff’s Office in… pic.twitter.com/9TaZCPDiZS — FBI Charlotte (@FBICharlotte) April 23, 2026

No se disponía de información inmediata sobre si el menor era uno de los dos hombres identificados en las órdenes de arresto contra Hicks, que solo incluían sus nombres de pila y sus apellidos figuraban como “desconocidos”.

Un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Houston, publicado el jueves, anunció el arresto de un joven de 16 años, acusado de conspiración para cometer asesinato capital en relación con “una amenaza dirigida a ciertas instituciones judías de nuestra zona”, de la que la agencia tuvo conocimiento el miércoles.

El departamento no identificó específicamente a la Congregación Beth Israel. El FBI y el departamento de policía del distrito escolar de Houston colaboraron en el arresto.

“Por el momento, no existe ninguna otra amenaza creíble conocida”, indicaba el comunicado.

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