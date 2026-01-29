Un automóvil impacta sinagoga histórica de Brooklyn durante festividad judía

Un automóvil se estrelló la noche del miércoles contra la sede mundial de Jabad-Lubavitch, ubicada en 770 Eastern Parkway, en el vecindario Crown Heights de Brooklyn, hecho que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) investiga como un posible crimen de odio, informaron las autoridades.

El incidente, que fue captado en video, ocurrió alrededor de las 8:45 p. m., cuando agentes asignados a un destacamento permanente en el lugar escucharon una fuerte conmoción en la entrada principal del edificio, explicó la comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Al acudir al sitio, los oficiales observaron cómo el vehículo impactó una de las puertas, retrocedió y volvió a embestir la entrada. El conductor fue detenido en el lugar y no se reportaron personas heridas, según confirmó la funcionaria.

Operativo de seguridad

Tras el choque, el Escuadrón Antibombas del NYPD realizó un rastreo completo del vehículo, sin encontrar explosivos ni dispositivos peligrosos.

La investigación quedó a cargo del Grupo de Trabajo sobre Crímenes de Odio del departamento policial.

En una conferencia de prensa, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó el suceso como un “incidente horrible” y “profundamente alarmante”, y reiteró que “el antisemitismo no tiene cabida en nuestra sociedad”.

Por su parte, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, señaló que el hecho ocurrió durante una festividad de Jabad, cuando miles de personas de distintas partes del mundo se encontraban reunidas en la sede.

Condena de organizaciones judías

La Liga Antidifamación de Nueva York y Nueva Jersey expresó su preocupación a través de un comunicado difundido en redes sociales.

“Estamos profundamente consternados por los informes sobre un incidente ocurrido esta noche en Brooklyn. Un coche embistió repetidamente el número 770 de Eastern Parkway”, indicó la organización.

“Este edificio no solo es una sinagoga, sino también la sede mundial de Jabad y un símbolo preciado del judaísmo en todo el mundo”.

Las autoridades continúan investigando el caso para determinar las motivaciones del conductor y si el ataque estuvo motivado por odio religioso.

