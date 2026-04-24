Gunther Werks crea un Porsche 911 inspirado en Iron Man

El mundo de los deportivos exclusivos acaba de sumar una pieza que parece salida de una película. La firma Gunther Werks decidió llevar su creatividad al límite con un modelo que no busca pasar desapercibido, sino todo lo contrario. Su más reciente creación no solo destaca por su potencia, también por una estética que remite directamente a Iron Man.

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Bautizado como Project Endgame, este auto marca un punto final y, al mismo tiempo, un nuevo comienzo para la compañía.

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Es la despedida definitiva de su programa Speedster, pero también el primer paso hacia GWX, una etapa donde la personalización apunta a niveles aún más extremos. Y sí, este ejemplar fue concebido para un solo dueño.

Una base legendaria llevada al extremo

Todo parte del Porsche 911 (993), una de las generaciones más queridas por los puristas. Ese clásico ya tenía carácter propio, pero Gunther Werks decidió reinventarlo por completo. El resultado es un Speedster Turbo que mezcla herencia con ingeniería moderna.

La carrocería fue reemplazada casi en su totalidad por fibra de carbono, una decisión clave para reducir peso y mejorar el desempeño.

El conjunto queda por debajo de las 2,600 libras, algo que impacta directamente en la agilidad y respuesta del auto. Además, su configuración abierta lo convierte en una máquina aún más visceral para manejar.

El lujoso Gunther Werks Endgame Porsche. Crédito: Gunther Werks. Crédito: Cortesía

Un diseño que no pide permiso

El primer vistazo deja claro que no es un 911 cualquiera. La pintura roja con acentos dorados remite de inmediato al famoso superhéroe. No es solo un guiño visual, también hay detalles extremos como intercoolers chapados en oro de 24 quilates.

Puertas adentro, el nivel de personalización sigue la misma línea. Materiales exclusivos, acabados hechos a mano y una palanca de cambios que también incorpora oro y piedras, organizadas en el patrón de las marchas. Todo pensado para que cada elemento tenga un aire casi artesanal.

Interior del Gunther Werks Endgame Porsche. Crédito: Gunther Werks. Crédito: Cortesía

Potencia que acompaña la estética

Debajo de esa carrocería llamativa hay ingeniería seria. El motor, desarrollado junto a Rothsport Racing, es un bóxer de seis cilindros y 4.0 litros con doble turbo. La cifra final impresiona con 850 caballos de fuerza y 660 lb-pie de torque.

Toda esa energía se canaliza a las ruedas traseras mediante una caja manual de seis velocidades. La experiencia apunta directamente al conductor que busca conexión total con el auto, sin filtros innecesarios.

Gunther Werks Endgame Porsche. Crédito: Gunther Werks. Crédito: Cortesía

El programa Speedster de Gunther Werks estaba limitado a 25 unidades, pero este Project Endgame rompe la regla como una despedida especial. Al mismo tiempo, abre la puerta a GWX, donde la marca promete ir aún más lejos en exclusividad.

Aunque no hay un precio oficial confirmado, se estima que esta pieza única ronda los $1,500,000 dólares.

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