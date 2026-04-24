Jueza rechaza la solicitud de Cher para controlar los bienes de su hijo Elijah Blue Allman

Después de que la cantante Cher alegara que su hijo Elijah Blue Allman no tiene la capacidad de manejar sus bienes, un tribunal de Los Ángeles rechazó el último recurso legal de la artista para obtener la tutela temporal de su hijo de 49 años.

La intérprete de “If I Could Turn Back Time” había presentado una solicitud este mismo mes argumentando que la adicción a las drogas de Allman, hijo del fallecido músico Greg Allman, se encuentra “en su peor momento”.

En los documentos legales, Cher aseguró que Elijah gasta “inmediatamente” cualquier dinero que recibe “casi exclusivamente” en “drogas, hoteles caros y transporte en limusina”.

Sin embargo, la jueza encargada del caso determinó que no existían motivos suficientes para conceder la tutela, según informó la revista People. La magistrada sostuvo que, en estos momentos, Allman no tendría acceso al dinero del fideicomiso de su padre debido a que enfrenta cargos legales y permanece hospitalizado en un centro psiquiátrico.

Se presentó a la audiencia por videollamada

Según reseñó el mismo medio, el hijo de Cher se presentó a la audiencia del viernes a través de una videollamada desde el hospital. Su situación legal es compleja: fue arrestado en febrero en Concord, Nuevo Hampshire, bajo cargos que incluyen dos delitos de agresión simple, allanamiento de morada, amenazas criminales y alteración del orden público.

En marzo fue detenido nuevamente en la ciudad de Windham, en el mismo estado, acusado de robo con allanamiento de morada, dos cargos de daños a la propiedad y violación de la libertad bajo fianza.

Según informó TMZ, el abogado de Allman declaró en un escrito judicial reciente que la liberación de su cliente bajo fianza está condicionada a “su ingreso en un programa de tratamiento residencial para el diagnóstico dual de problemas de salud mental y trastornos por consumo de sustancias”.

No es la primera vez que Cher intenta obtener la tutela de su hijo. En 2023, la cantante de “Believe” presentó una solicitud similar alegando que Elijah era “prácticamente incapaz de administrar sus recursos financieros” debido a “graves problemas de salud mental y abuso de sustancias”.

En aquella ocasión, Cher retiró la petición al año siguiente, después de que su hijo prometiera “cambiar su estilo de vida”, según consta en su última solicitud.

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