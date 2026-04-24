Michael B. Jordan y Austin Butler compartirán pantalla en la cinta “Miami Vice ’85”

Michael B. Jordan y Austin Butler han asegurado un nuevo proyecto que los hará llevar a la pantalla grande al icónico dúo de la serie de los ochenta, “Miami Vice”. De acuerdo con el portal The Hollywood Reporter, los dos actores han sido confirmados para interpretar a los detectives “Rico” Tubs y James “Sonny” Crocket en la cinta titulada “Miami Vice ’85”.

Pese a que los detalles específicos de la trama permanecen desconocidos, Universal Pictures reveló que la película será dirigida por Joseph Kosinski (“F1, “Top Gun: Maverick”). Con el guion a cargo Dan Gilroy, la historia tomará como inspiración el episodio piloto y la primera temporada de la serie original de 1980.

En esta nueva versión de “Miami Vice”, Michael B. Jordan asumirá el papel de Ricardo “Rico” Tubs y Austin Butler interpretará a su colega James “Sonny” Crocket. La noticia de este junte surge en un punto alto de sus carreras; en el caso de Jordan, a solo meses de obtener el premio Oscar a “Mejor Actor” por su papel en “Sinners”, de Ryan Coogler, mientras Butler se mantiene como uno de los actores más ocupados de Hollywood tras participar en cintas como “Caught Stealing”, “Dune: Part 2” y “Elvis”.

Reportes iniciales indican que “Miami Vice ‘85” tiene como fecha de estreno el 6 de agosto de 2027 y su periodo de filmación estaría arrancando a finales de este año. Asimismo, se confirmó que su formato estaría pensado para proyección en pantallas IMAX.

Esta no es la primera vez que la historia de “Miami Vice” llega a las pantallas de cine, pues en 2006, el director Michael Mann reunió a Colin Farrell y Jamie Foxx para ser los encargados de dar vida a los dos detectives protagonistas en un largometraje que recaudó $164,000,000 de dólares en taquilla a nivel mundial.

“Miami Vice”, una serie que traspasó los límites del tiempo y popularidad

La historia original fue lanzada en septiembre de 1984, y se convirtió en todo un fenómeno a nivel mundial gracias a su estilo visual y al talento que la componía.

En ese entonces, Don Johnson fue el encargado de interpretar a James “Sonny” Crocket y Philip Michael Thomas dio vida a Ricardo “Rico” Tubs. Además de cautivar al público con su talento, tuvieron un fuerte impacto en la moda masculina de la época e influyeron en cómo se desarrollaban los programas de detectives.

Y es que la serie combinaba tramas policiales con una estética característica de los años 80, destacando la música popular, autos deportivos y una ambientación nocturna.

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