¿Pablo Lyle saldrá de prisión en 2026? Juan Osorio revela detalles sobre su posible liberación

El nombre de Pablo Lyle se ha apoderado de las redes sociales tras las recientes declaraciones del productor Juan Osorio, quien aseguró que el actor tiene altas posibilidades de que su condena se reduzca por presentar una buena conducta.

En una entrevista concedida al periodista de espectáculos Eden Dorantes, el director de “La Herencia” se mostró optimista ante la situación legal de su amigo, mencionando su posible salida de prisión a finales de este 2026.

“Yo espero que este año esté con su libertad Pablo. Se ha cuidado mucho”, dijo el colaborador de Televisa, haciendo referencia a la buena conducta que el histrión ha presentado durante su estancia en la prisión estatal Everglades Correctional Institution.

En este sentido, confió en que esta experiencia repercutirá de forma positiva en la vida de Lyle: “Yo creo que va a venir, va a dar una gran sorpresa (…) Este tipo de experiencias tan amargas que a todos nos toca vivir de una u otra manera, hacen madurar, hacen crecer, pero también regresas con mucha energía“, declaró.

Al intentar profundizar en posibilidad de una liberación anticipada, el padre de Emilio Osorio confirmó que si bien se mantiene al tanto de la situación gracias a su contacto con la familia del actor, prefiere no dar más detalles por respeto a su amistad y para no entorpecer el proceso.

Pese a la atención mediática que recibieron las declaraciones del productor, la posible liberación anticipada de Pablo Lyle aún no ha sido confirmada por las autoridades estadounidenses.

Juan Osorio reafirma sus intenciones de trabajar junto a Pablo Lyle tras su salida de prisión

Un tema que sí abordó durante su charla con los medios fue el deseo su deseo de otorgarle la primera oportunidad en la televisión tras su arresto y liberación: “Yo creo, yo creo que seré el primer productor que trabaje con él”, reiteró.

Este mensaje se alinea con lo dicho por el productor en septiembre de 2025. En ese entonces, afirmó que: “su talento ahí está y creo que su público también lo apoya; espero ser el primero en darle trabajo”.

Se espera que el actor mexicano Pablo Lyle sea liberado de prisión a finales de 2026 o inicios de 2027, reduciendo algunos meses el veredicto inicial del juez que contemplaba cinco años por homicidio involuntario. Sin embargo, se ha revelado que factores como su buena conducta han jugado a su favor para poner sobre la mesa una reducción en el tiempo de su reclusión.

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