Un museo, el lugar donde Ancelotti anunciará la convocatoria de Brasil al Mundial 2026

La selección de Brasil optará por un escenario poco habitual para uno de los momentos más esperados previo a una Copa del Mundo. El entrenador Carlo Ancelotti presentará la lista de convocados para el Mundial de 2026 el próximo 18 de mayo en el Museu do Amanhã de Río de Janeiro, un recinto vinculado a la ciencia, el arte y la innovación.

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La decisión rompe con la tradición de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que normalmente realiza estos anuncios en su sede ubicada en Barra da Tijuca. En esta ocasión, el organismo busca darle un enfoque distinto al acto, combinando elementos simbólicos que conectan la historia y el presente del equipo nacional.

El evento también servirá como una celebración del legado futbolístico de Brasil, que acumula cinco títulos mundiales (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), según explicó la propia entidad en un comunicado oficial.

El museo elegido fue inaugurado el 17 de diciembre de 2015 y es obra del arquitecto español Santiago Calatrava. Situado en la zona portuaria de la ciudad, ofrece vistas a la bahía de Guanabara y ha sido sede de eventos de relevancia internacional, como una cumbre de líderes del Mercosur en diciembre de 2023.

Calendario previo al debut mundialista

Tras el anuncio de los 26 convocados, los jugadores comenzarán su preparación el 27 de mayo en el centro de alto rendimiento que la CBF posee en Teresópolis, ubicado en la región serrana de Río de Janeiro.

La agenda incluye un partido amistoso el 31 de mayo frente a Panamá en el estadio Maracaná, que servirá como despedida ante su afición antes del viaje hacia Estados Unidos. Un día después, el equipo emprenderá el traslado para continuar con su preparación internacional.

El último compromiso antes del inicio del torneo será el 6 de junio ante Egipto, encuentro que se disputará en el Huntington Bank Field de Cleveland. Ese duelo marcará el cierre de la fase de preparación de cara a la Copa del Mundo.

Brasil disputará toda la fase de grupos en territorio estadounidense. Su debut está programado para el 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey. Posteriormente, se medirá con Haití el 19 de junio en Filadelfia y cerrará esa etapa el 24 de junio contra Escocia en Miami.

El anuncio de la convocatoria en un entorno diferente y el calendario ya definido marcan el inicio de la recta final hacia el torneo, en el que el equipo brasileño buscará ampliar su historial como la selección más ganadora en la historia de los Mundiales.

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