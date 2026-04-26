Costco retira miles de calcetines térmicos por riesgo de quemaduras

Miles de calcetines térmicos comercializados por Costco han sido retirados del mercado en Estados Unidos tras registrarse múltiples casos de quemaduras entre los usuarios, según alertaron las autoridades de consumo.

La medida afecta a los calcetines de la marca 32 Degrees, que, de acuerdo con la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC), “pueden resultar peligrosos durante un uso de alta intensidad”.

El organismo explicó que factores como “el calor, la fricción, la humedad y la presión pueden combinarse y generar riesgo de lesiones, incluidas quemaduras”. Hasta el momento, se han reportado más de una docena de incidentes, entre ellos varios casos de quemaduras de primer y segundo grado.

Los productos afectados se vendieron tanto en tiendas físicas como en línea entre agosto de 2025 y marzo de 2026. Ante el riesgo, las autoridades han instado a los consumidores a dejar de utilizarlos de inmediato y devolverlos para obtener un reembolso completo.

El caso pone de relieve los riesgos asociados a prendas diseñadas para generar o retener calor corporal, especialmente durante actividades prolongadas o de alta intensidad. Según expertos en seguridad de productos, este tipo de incidentes suele estar vinculado a una acumulación de calor en condiciones de uso exigente.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otras instituciones de seguridad laboral, el uso de ropa térmica está diseñado para prevenir la hipotermia y la congelación en ambientes fríos, sin embargo, los riesgos asociados al uso inadecuado de ropa térmica incluyen el estrés térmico y deshidratación al usarla en ambientes cálidos o realizar trabajo físico intenso con ella, que puede provocar un aumento excesivo de la temperatura corporal, deshidratación y estrés por calor.

Además, la ropa térmica ajustada o demasiado apretada puede restringir la circulación sanguínea, lo cual es contraproducente para mantener el calor en las extremidades.

Por ello, la propia CPSC advierte que los consumidores deben estar atentos a señales como irritación o sensación de calor excesivo al usar prendas térmicas, especialmente si están diseñadas con materiales sintéticos o compresión elevada.

No es la primera vez que productos textiles o térmicos son retirados por riesgos de seguridad. En años recientes, también se ha ordenado retiradas de mantas eléctricas, ropa calefactable y baterías integradas en prendas por peligros de sobrecalentamiento o incendios, subrayando la importancia de controles estrictos en este tipo de artículos.

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