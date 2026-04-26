El Milan tendría adelantado un fichaje que sumaría más competencia a Santiago Giménez

El mercado de fichajes comienza a moverse en Europa y uno de los clubes que ya perfila cambios en su plantilla es el AC Milan. La institución italiana habría avanzado en gestiones para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada, con la intención de sumar una nueva pieza que eleve el nivel competitivo en la delantera.

El nombre que aparece en el radar es el del noruego Alexander Sørloth. Según reportes del diario italiano La Gazzetta dello Sport, el atacante ya habría dado su aprobación a un posible traspaso, lo que coloca al conjunto ‘rossonero’ en una posición favorable para iniciar conversaciones formales con el Atlético de Madrid.

La operación, sin embargo, no se presenta sencilla.

📸 Gazzetta dello Sport: Sorloth yes to Milan! pic.twitter.com/K7tiYzcP29 — Milan Posts (@MilanPosts) April 25, 2026

Un fichaje condicionado por el aspecto económico

El principal obstáculo radica en las diferencias económicas entre ambos clubes. Desde Italia se plantea una oferta inicial cercana a los 20 millones de euros más variables, una cifra que podría quedarse corta frente a la inversión que realizó el Atlético hace dos años, cuando desembolsó 32 millones fijos más otros 10 en variables para hacerse con el delantero.

Este contexto obliga al Milan a medir sus movimientos con cautela. La directiva no estaría dispuesta a realizar un gasto excesivo, lo que podría ralentizar las negociaciones o incluso abrir la puerta a otras alternativas en el mercado.

El club italiano también evalúa otros nombres para reforzar su ataque. Entre las opciones que se mantienen sobre la mesa figuran Robert Lewandowski, Nicolas Jackson y Dusan Vlahovic, lo que evidencia que la planificación deportiva contempla distintos escenarios antes de tomar una decisión definitiva.

Más competencia en la delantera rossonera

La posible llegada de Sørloth tendría impacto directo en la estructura ofensiva del equipo, especialmente en relación con Santiago Giménez. El delantero mexicano se incorporó al Milan en febrero de 2025 procedente del Feyenoord, tras una operación cercana a los 35 millones de euros, y firmó contrato hasta junio de 2029.

Con un salario estimado en torno a los 3 millones de dólares por temporada, Giménez forma parte del proyecto a largo plazo del club. No obstante, la incorporación de otro atacante de perfil similar implicaría un aumento en la competencia interna por minutos y protagonismo.

Desde la dirigencia milanista buscan adelantarse a posibles movimientos del mercado, especialmente ante el riesgo de que una destacada actuación de Sørloth en el próximo Mundial eleve su valor. Por ese motivo, el club intentaría cerrar la operación en las próximas semanas, aunque sin descuidar otras alternativas disponibles.

El escenario sigue abierto, con negociaciones que aún no han comenzado formalmente, pero con señales claras de que el Milan trabaja en fortalecer su plantilla ofensiva para la próxima campaña.

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