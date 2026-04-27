Jessica Biel le da un ultimátum a Justin Timberlake tras su arresto por conducir en estado de ebriedad

Según un nuevo informe del Daily Mail, Jessica Biel, de 44 años, le habría dado un ultimátum a su esposo, el cantante Justin Timberlake, de 45: cambiar su comportamiento o enfrentar el fin de la relación.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio, Biel está “harta” de la actitud reciente de Timberlake, que incluye su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol en junio de 2024 y su viaje a Las Vegas para presentar el torneo de golf “8AM Invitational” el 18 de abril.

Precisamente durante ese evento, dos testigos declararon a Page Six que el intérprete de “SexyBack” parecía estar en estado de ebriedad hacia el final de la jornada.

La fuente le dijo al Daily Mail que la situación ha llevado a Biel a tomar una postura firme. “Si vuelve a meter la pata, ella apretará el gatillo”. Añadió que la actriz “ya no aguanta mucho más”.

El descontento de Biel no se limita solo a los incidentes públicos. La misma fuente asegura que Timberlake, quien concluyó su gira mundial en julio pasado, “nunca está en casa”, dejando a su esposa al cuidado de sus dos hijos: Silas, de 11 años, y Phineas, de 5.

“Ella se encarga de todo con los niños y está harta de pasar vergüenza en público”, sentenció el informante.

Un historial de tropiezos públicos

Este no es el primer escándalo que sacude el matrimonio de la pareja, que contrajo nupcias en 2012. En 2019, Timberlake fue señalado por presunta infidelidad tras publicarse unas fotos donde aparecía tomado de la mano con su compañera de reparto Alisha Wainwright. El cantante se disculpó por su “grave error de juicio”, aunque negó cualquier relación extraconyugal.

En septiembre de 2024, Timberlake se declaró culpable de un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol, tras su arresto en Sag Harbor, Nueva York. Como parte del acuerdo, se disculpó públicamente a las afueras del juzgado.

Recientemente, la difusión de las imágenes de la cámara corporal de su detención reavivó la incomodidad. Una fuente dijo a People que Biel “no estaba contenta con la renovada atención” y que “preferiría dejar el asunto atrás”, enfocándose en seguir adelante.

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