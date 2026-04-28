Gobierno adelanta revisión de licencias de ABC en medio de choque entre Trump y Jimmy Kimmel

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ordenó este martes una revisión anticipada de las licencias de todas las estaciones de televisión propiedad de ABC, en una medida inusual que coincide con la escalada del conflicto entre el presidente Donald Trump y el presentador Jimmy Kimmel.

De acuerdo con un documento oficial, la agencia consideró “esencial” adelantar la renovación de licencias bajo el estándar de interés público contemplado en la Ley de Comunicaciones, otorgando a The Walt Disney Company un plazo de 30 días, hasta el 28 de mayo de 2026, para presentar las solicitudes correspondientes.

La decisión afecta directamente a ocho estaciones clave en mercados como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Filadelfia, cuyas licencias originalmente no debían renovarse hasta 2028 o incluso después. La FCC se ampara en una disposición poco utilizada que le permite adelantar este proceso si lo considera necesario para una investigación en curso.

El movimiento se produce en medio de una fuerte controversia entre Trump y Kimmel, conductor de “Jimmy Kimmel Live!”. La semana pasada, el comediante realizó una parodia sobre la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que bromeó sobre la primera dama, Melania Trump.

Entre los comentarios más polémicos, Kimmel dijo: “Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda expectante”. Tras ello, la primera dama calificó el mensaje como “retórica de odio y violencia” y pidió a ABC “tomar medidas”, mientras que Trump exigió el despido inmediato del presentador, calificando el chiste como “un despreciable llamado a la violencia”.

En respuesta, Kimmel defendió su monólogo y aseguró que “fue una broma” y no “una llamada al asesinato”.

Aunque la FCC sostiene que la revisión responde a una investigación sobre las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de Disney y ABC, múltiples analistas y actores políticos consideran que el trasfondo es político, como lo menciona la comisionada demócrata Anna Gomez, que calificó la medida como “políticamente motivada” y advirtió que podría vulnerar la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión.

En este contexto, la revisión anticipada de las licencias de ABC se perfila no solo como un procedimiento administrativo, sino como un episodio clave en la creciente tensión entre la Casa Blanca y los medios de comunicación.

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