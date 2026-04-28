Hombre de Texas acusado de irrumpir en la sede de la CIA un día antes del atentado a Trump

Un hombre procedente del estado de Texas fue acusado por fiscales federales de intentar ingresar en repetidas ocasiones a la sede de la Central Intelligence Agency (CIA), ubicada en Langley, Virginia.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por el Daily Mail, el sospechoso habría realizado al menos tres intentos de acceso no autorizado durante un período de varios días.

Detalles de los incidentes

Las autoridades sostienen que el primer intento ocurrió el viernes, justo un día antes de que un hombre armado intentara asesinar al presidente Donald Trump en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Posteriormente, el domingo, el individuo habría logrado ingresar al complejo al seguir a un vehículo autorizado mientras la barrera de seguridad se encontraba elevada.

El episodio más grave se registró el lunes, cuando presuntamente aceleró su vehículo hacia el interior del recinto tras evadir un punto de control.

Además, se le vincula con una presencia reciente en las instalaciones del Pentagon, otro de los complejos de seguridad más estrictos del país.

El acusado deberá comparecer ante un tribunal federal en Washington D. C., donde enfrentará cargos relacionados con intrusión y violación de seguridad en instalaciones gubernamentales.

Como parte de las medidas cautelares, se le ha prohibido abandonar la jurisdicción y regresar tanto a la sede de la CIA como al Pentágono.

Contexto de seguridad nacional

Los hechos ocurren en medio de un ambiente de elevada alerta el ataque contra Trump. En ese caso, el sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, habría intentado irrumpir armado en el evento, generando un enfrentamiento con agentes del Servicio Secreto.

Las autoridades federales no han establecido, por ahora, un vínculo directo entre ambos casos, pero reconocen que los incidentes han intensificado las preocupaciones en torno a la seguridad de instalaciones clave del gobierno estadounidense.

El proceso judicial continúa en curso mientras se esclarecen las motivaciones del acusado.

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