“House of the Dragon 3” ya tiene tráiler oficial y fecha de estreno en HBO

La plataforma de streaming HBO lanzó el tráiler oficial de la tercera temporada de la serie “House of the Dragon”, dando una mirada inédita al conflicto interno que se enfrenta la casa Targaryen en su lucha por el Trono de Hierro.

Fue a través de YouTube y otras plataformas digitales de la producción que se difundieron escenas inéditas de la historia basada en el libro “Fire & Blood”, escrito por el creador del universo de “Game of Thrones”, George R. R. Martin.

El tráiler dio inicio con una tensa interacción entre los personajes ‘Daemon’ y ‘Rhaenyra Targaryen’, interpretados por Matt Smith y Emma D’Arcy, respectivamente. Dentro de este clip resalta la frase: “Ahora tienes un poder que ningún hombre ha tenido. Tendrás un imperio inexpugnable, Rhaenyra. Y nuestros hijos lo gobernarán por siempre”, haciendo alusión al objetivo principal de dicha casa.

En contraste, aparece ‘Alicent Hightower’, interpretada por Olivia Cooke, asesorando a uno de sus hijos para no perder la lucha por el trono: “Harás cosas de las que tu corazón habría rehuido antes de llegar al trono”, asegura la líder de ‘los verdes’.

Tras una escalada de emociones, el tráiler concluye con una línea contundente por parte de Rhaenyra Targaryen: “No habrá duda de a quién han elegido los dioses para gobernar”, expresa la protagonista de la historia que se desarrolla dos siglos antes de los acontecimientos de la serie original.

Con estos clips se comprueba la narrativa descrita por el showrunner de la serie, Ryan Condal, quien hace unos meses adelantó que la tercera temporada abordará una confrontación más directa y extendida entre ambas casas.

“El relato avanzará hacia una fase de enfrentamiento abierto dentro de la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones”, detalló en unas declaraciones recuperadas por Infobae.

¿Cuándo se estrena “House of the Dragon 3” en HBO?

A la par de los primeros clips de la tercera entrega, el gigante del entretenimiento dio a conocer la fecha exacta en la que esta producción estará disponible en su catálogo para todos los usuarios.

“House of the Dragon 3” está programada para estrenarse el próximo 21 de junio a las 9:00 p.m. (EST) a través de la plataforma de HBO. Si bien la fecha es la misma para los usuarios de Latinoamérica, los horarios pueden variar según la zona.

En el caso de México, Colombia, Perú y Ecuador, el lanzamiento estará disponible a las 8:00 p.m. Para Chile, Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m., mientras que en Argentina y Uruguay será a las 10:00 p.m.

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