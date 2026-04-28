Kimmel enfrenta a Trump: niega incitar violencia tras polémico chiste

La tensión entre el entretenimiento y la política volvió a escalar tras el enfrentamiento entre el comediante Jimmy Kimmel y el presidente Donald Trump, luego de un chiste emitido días antes del intento de ataque durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

La polémica se desató tras un sketch en el programa Jimmy Kimmel Live!, donde el presentador lanzó una broma dirigida a la primera dama. El comentario pasó relativamente desapercibido hasta que, tras el tiroteo ocurrido durante la cena del fin de semana, fue señalado por el propio mandatario como un supuesto llamado a la violencia.

Durante su monólogo del lunes, Kimmel respondió directamente a las acusaciones. “No fue, bajo ningún concepto, una incitación al asesinato, y ellos lo saben”, afirmó, subrayando que su trayectoria ha estado marcada por una postura crítica frente a la violencia armada. El conductor también calificó el incidente como “traumático y aterrador”, pese a que no se registraron víctimas fatales.

La reacción desde la Casa Blanca fue inmediata. A través de su red social, Trump expresó su indignación y pidió acciones contra el comediante: “Disney y ABC deberían despedir inmediatamente a Jimmy Kimmel”, escribió. En la misma línea, la primera dama criticó duramente al presentador, asegurando que figuras como él “no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para difundir odio”.

Kimmel defendió su postura apelando a la libertad de expresión: “Como estadounidenses, tenemos derecho a la libertad de expresión”, señaló en su programa, insistiendo en que la sátira es una herramienta legítima dentro del discurso público.

No es la primera vez que el comediante enfrenta presión política. En ocasiones anteriores, sus comentarios han generado incomodidad en sectores conservadores, e incluso provocaron pausas temporales en su programa. Sin embargo, esta vez el contexto es distinto: la cercanía temporal entre el chiste y el intento de ataque elevó el tono del conflicto.

Expertos en comunicación política advierten que este tipo de enfrentamientos reflejan un clima cada vez más tenso entre figuras públicas, donde el humor puede convertirse rápidamente en un punto de fricción. También subrayan que vincular directamente la comedia con actos de violencia puede resultar problemático si no hay evidencia clara.

Mientras tanto, ni ABC ni Disney han emitido una postura oficial. La controversia, sin embargo, sigue creciendo y plantea una pregunta incómoda: ¿dónde termina la sátira y comienza la responsabilidad pública?

Sigue leyendo: