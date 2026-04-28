Propuesta de impuesto a multimillonarios puede llegar a las boletas de California

La propuesta de un impuesto para multimillonarios está por ser aceptada para ser incluida en las boletas electorales de California en la votación general de noviembre, después de que los organizadores aseguraron que reunieron las firmas suficientes para que sea aceptada.

Según los partidarios de la propuesta, afirmaron que reunieron más de 1.5 millones de firmas de residentes de California, que fueron presentadas este lunes.

Después de que las firmas sean entregadas a la oficina del secretario de Estado, los funcionarios estatales se dedicarán a verificar su validez.

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Para que la propuesta del impuesto a multimillonarios pueda ser considerada para la boleta electoral de noviembre, necesita que al menos 874,641 firmas (56%) sean confirmadas como válidas.

De ser aprobada en noviembre, se impondría un impuesto del 5% a los residentes de California con un patrimonio superior a los $1,000 millones de dólares.

La propuesta para el impuesto a multimillonarios de California cuenta con el respaldo de un importante sindicato del sector salud, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, Trabajadores de la Salud Unidos del Oeste (SEIU-UHW).

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“La mayoría de los californianos y la mayoría de los multimillonarios reconocen lo razonable y necesaria que es esta propuesta, tanto para mantener abiertas las salas de urgencias como para evitar el cierre de empresas californianas”, dio la jefa de gabinete de SEIU-UHW, Suzanne Jiménez.

El impuesto es una medida de emergencia para proteger la atención médica en California ante los recortes presupuestarios federales, incluidos los del proyecto de ley del presidente Trump, conocida como la “Gran Ley Reforma”.

Sin embargo, los críticos advirtieron que podría perjudicar el clima empresarial del estado, además de ahuyentar a los inversionistas.

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De acuerdo con el sindicato SEIU-UHW, California es el estado con el mayor número de multimillonarios, con unos 200, y un gran porcentaje no estaría de acuerdo con la aplicación de este impuesto.

La propuesta también recibió críticas de varios demócratas prominentes, incluido el gobernador Gavin Newsom. Sin embargo, recibe un mayor apoyo por parte del bando izquierdo del partido, incluido el excandidato presidencial y senador por Vermont, Bernie Sanders.

Un sondeo llevado a cabo en marzo por el Centro Citrin, de la Universidad de California en Berkeley y Politico, mostró que el 50% estaría a favor del impuesto a multimillonarios, mientras que el 28% estaría en contra y el 23% estaba indeciso.

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