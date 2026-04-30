Imelda Tuñón se confiesa sobre su nuevo romance: “Nos conocimos el año pasado”

La cantante Imelda Tuñón se ha sincerado por primera vez sobre su vida amorosa tras la muerte de su esposo, Julián Figueroa, en abril de 2023. De acuerdo con el testimonio de la joven, actualmente se encuentra plena y muy feliz en una relación sobre la que compartió detalles.

En una entrevista concedida a la prensa, la exnuera de Maribel Guardia reveló que finalmente le ha dado una nueva oportunidad al amor de la mano de Jorge Baruch, un abogado fiscalista con quien mantiene una relación sentimental desde hace algunos meses.

“Nos conocimos el año pasado, ya llevamos como seis meses. Es sagitario, igual que yo, somos iguales (…) Mucho fuego. Sí, compaginamos”, detalló ante los micrófonos.

Esta confesión no tardó en desatar cuestionamientos con respecto a su hijo José Julián y si este ya ha tenido la oportunidad de convivir con su enamorado.

Sobre el tema, Imelda Tuñón contó: “Ya lo conoce como mi amigo, obviamente, y siempre que hemos salido pues yo duermo con mi hijo. Mi hijo es una de las personas más celosas del mundo… Es que él está en una edad muy especial”.

Pese a esta nueva relación, la famosa detalló que su prioridad sigue siendo cumplir su papel de mamá al cien por ciento. “Me levanto todos los días a las cinco de la mañana a hacerle de desayunar, lo mando a la escuela, me estoy encargando ahorita de su manutención”, añadió.

Incluso, Imelda Tuñón bromeó sobre la necesidad de tener que recurrir a terceros por su poca pasión por la cocina: “Ya contraté a alguien que me ayude, que me apoye con todo lo que tengo que hacer, porque no soy muy buena en la cocina”, explicó para finalizar.

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