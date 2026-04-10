Imelda Tuñón rinde homenaje a Julián Figueroa en su tercer aniversario luctuoso

El pasado 9 de abril se cumplió un año más de la muerte de Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia. Por esta razón, la viuda del cantante, Imelda Tuñón, recurrió a sus redes sociales con un emotivo homenaje en el que destacó el impacto que le dejó su partida.

La compositora mexicana reapareció en su cuenta de Instagram con una fotografía protagonizada por ella y el fallecido intérprete. La postal fue acompañada por un extenso mensaje en el que se sinceró sobre lo duro que ha sido adaptarse a su ausencia.

“Esta foto fue a pocos meses de tu partida, cuando creíamos que todo iba a estar bien, sin idea de lo que nos esperaba a la vuelta de la esquina ni los problemas que se desatarían a raíz de tu ausencia“, comenzó Imelda.

Asimismo, la famosa extendió su gratitud por los momentos y aprendizajes adquiridos durante su tiempo juntos, haciendo hincapié en su rol como papá.

“Muchas gracias por hacerme parte de más de una tercera parte de tu vida y gracias por ser un capítulo importante en la mía, gracias por ser el papá de José Julián, gracias por todo el aprendizaje y gracias por seguir cuidando de tu familia”, destacó.

En este sentido, Imelda Tuñón prometió mantener su recuerdo y legado vivo a través de su hijo en común, el pequeño José Julián:

“Siempre te vamos a extrañar y tu corazón se queda para la eternidad con tu hijo, donde siempre estuvo desde que nació. Sigue volando alto y descansa tranquilo de que lo que dejaste en mis manos siempre va a estar bien y te va a honrar“, aseguró.

Imelda Tuñón concluyó su dedicatoria compartiendo su decisión de desactivar la sección de comentarios para evitar ataques que desvíen la atención de esta sensible fecha, especialmente tras la disputa legal que enfrenta con Maribel Guardia y el hermano de Julián, José Manuel Figueroa.

Maribel Guardia recuerda a su hijo en su tercer aniversario luctuoso

Imelda Tuñón no fue la única en hacer mención de esta importante fecha en redes sociales, pues la madre de Julián Figueroa, la costarricense Maribel Guardia, colocó una breve, pero desgarradora dedicatoria.

“JULIÁN 3 años… sin aire, sin ilusión, sin tu luz, sin ti”, reflexionó la famosa desde su cuenta de Instagram junto a una selfie del compositor.

En respuesta a su actividad en redes sociales, decenas de famosos se unieron a su dolor y le enviaron palabras de consuelo. Algunas de ellas fueron: “Hay ausencias que no se llenan nunca, solo se vuelven parte de uno. Tu hijo sigue viviendo en todo lo que eres, en tu forma de amar, de recordar, de resistir” y “Tu fortaleza no es olvidar, es seguir adelante con ese amor intacto”.

Seguir leyendo:

• Imelda Tuñón niega que le pidiera el divorcio a Julián Figueroa poco antes de su muerte

• José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón tras acusaciones de abuso a su hermano Julián

• Olivia Collins se suma a la polémica de Maribel Guardia e Imelda Tuñón: “Caprichosa y mantenida”