Mauricio Pochettino reconoce sus ganas de volver a Inglaterra

El argentino Mauricio Pochettino, actual técnico de la selección de fútbol de Estados Unidos, insistió en su deseo de volver a entrenar en Inglaterra “algún día”.

El técnico, con pasado en el Southampton, el Tottenham Hotspur y el Chelsea, fue entrevistado en el podcast ‘The Overlap’, donde habló de su futuro como técnico y fue preguntado sobre si le gustaría volver a Inglaterra.

“Algún día, sí porque me gusta mucho Inglaterra”, dijo el entrenador de Murphy (provincia de Santa Fe). “Creo que por mi perfil, tanto humano como de entrenador, me viene muy bien la Premier League”.

Pochettino firmó como responsable de la selección estadounidense en 2024 y tiene contrato hasta después del próximo Mundial, donde su equipo ha quedado encuadrado con Paraguay, Australia y Turquía y sus expectativas son altas por ser uno de los tres anfitriones -junto a México y Canadá-.

Sin embargo, los últimos amistosos preparatorios, contra Bélgica (2-5) y Portugal (0-2), han sido poco convincentes.

Además de su futuro, Pochettino habló sobre la situación actual del Tottenham Hotspur, que está a dos puntos de la salvación con cuatro jornadas por disputarse.

“Me encanta el Tottenham, es parte de mi vida personal y de mi vida como entrenador. Es muy triste lo que está pasando porque conozco a la gente que está sufriendo allí, dentro del club y también a los aficionados. Es difícil de aceptar que esté ocurriendo esto“, aseveró el que fuera campeón de Liga, Copa y Supercopa de Francia con el PSG.

Sigue leyendo:

– Mauricio Pochettino y su paso tambaleante por Estados Unidos

– Mauricio Pochettino estaría en carpeta del Real Madrid

– ¿Se retira? “Chicharito” Hernández aclara todo con un video en redes sociales

– Canelo considera que “el pobre es pobre porque quiere”