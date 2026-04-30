Pareja de Washington es acusada de robar $2,6 millones a anciano fallecido tras rastrear obituarios

Una pareja del estado de Washington enfrenta múltiples cargos por presuntamente robar cerca de 2,6 millones de dólares a un hombre de 73 años que murió en 2024, luego de identificarlo a través de avisos públicos de fallecimiento.

Los acusados, Ronald Wisner, de 55 años, y Melissa Wisner, de 50, son señalados por fiscales del condado de King de haber desarrollado un plan que incluyó falsificación de documentos, lavado de dinero y fraude hipotecario, según informó The Seattle Times.

Según la investigación, la víctima, Michael Flegle, ingeniero de Boeing, vivía solo en su residencia en Issaquah y no tenía familiares cercanos.

Venta de bienes y falsificación de documentos

Las autoridades sostienen que Ronald Wisner comenzó a investigar la propiedad de Flegle apenas dos días después de la publicación del aviso de su muerte, ocurrida en abril de 2024 durante un incendio en su vivienda.

Seis días después del fallecimiento, el acusado presuntamente vendió el vehículo de la víctima, utilizando una firma falsificada en el título de propiedad. Posteriormente, habría depositado cheques desde la cuenta bancaria del fallecido.

Fiscales también alegan que Wisner presentó un testamento fraudulento ante un tribunal, designándose como ejecutor del patrimonio, lo que le permitió acceder a activos financieros.

De acuerdo con los documentos judiciales, el acusado habría transferido aproximadamente $175,000 dólares desde una cuenta de inversiones de Fidelity y cerca de $1,8 millones desde una cuenta de Vanguard a su control.

Asimismo, vendió la vivienda de Flegle por unos $548,000 dólares. Parte de esos fondos, según la acusación, fue utilizada para adquirir una propiedad en Edgewood, posteriormente vendida, con el dinero depositado en la cuenta de Melissa Wisner.

Estas acciones derivaron en cargos adicionales contra ella por colaboración en el robo y lavado de dinero.

Órdenes de arresto y búsqueda en curso

El tribunal del condado de King emitió órdenes de arresto contra ambos sospechosos, cuya comparecencia judicial está programada para mayo. Las autoridades creen que la pareja abandonó el estado y podría encontrarse en Nuevo México.

Los fiscales indicaron que no existe evidencia de que los acusados tuvieran relación personal con la víctima, lo que refuerza la hipótesis de un esquema dirigido a personas fallecidas sin familiares inmediatos.

Registros judiciales muestran que Ronald Wisner fue arrestado previamente en 2018 como fugitivo y tiene antecedentes de incomparecencias ante tribunales. En 2022, también enfrentó una demanda civil relacionada con una propiedad que alegaba haberle sido prometida.

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