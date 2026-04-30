Tragedia en Texas: niño muere tras ser atropellado accidentalmente por un familiar

Un niño de un año murió el martes por la tarde en el condado de Parker, Texas, tras ser atropellado accidentalmente por un familiar en la entrada de su vivienda, informaron las autoridades locales.

Según la Oficina del Sheriff del condado, el incidente ocurrió cuando un miembro de la familia intentaba mover un vehículo ante la inminente llegada de una tormenta.

El menor se encontraba en un punto ciego

Las autoridades indicaron que, sin que la familia lo advirtiera, el niño salió de la vivienda y se colocó cerca del vehículo, justo en un punto ciego del conductor.

El menor fue impactado cuando el automóvil avanzó.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del conductor ni del niño.

Tras el accidente, familiares intentaron realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia.

El niño fue trasladado al Texas Health Harris Methodist Hospital, donde fue declarado muerto.

Las autoridades no han informado si se presentarán cargos en relación con el incidente. El caso permanece bajo investigación mientras se determinan las circunstancias exactas del accidente.

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