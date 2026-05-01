Kate Cassidy, exnovia de Liam Payne, comparte video de sus últimas horas juntos en Argentina

Nuevas imágenes de los días previos al fallecimiento del cantante Liam Payne han sido reveladas por la influencer Kate Cassidy, quien fue pareja del famoso durante dos años.

En una nueva publicación de Instagram, la modelo estadounidense mostró un video inédito que pertenecen al último día que convivió con el exintegrante de One Direction antes de que este perdiera la vida a los 31 años, tras caer desde el balcón del tercer piso del hotel CasaSur, en Buenos Aires, Argentina.

El clip en cuestión presenta a la pareja disfrutando de una cabalgata en el campo en compañía de un grupo de personas. Para el público no pasó desapercibida la actitud relajada y sonriente de Liam Payne en lo que, según Kate Cassidy, habría sido uno de sus últimos momentos juntos previos a la tragedia.

Junto al audiovisual, la joven de 27 años redactó una poderosa reflexión en la que exhortó a sus seguidores a no dar por sentado el tiempo que conviven con sus seres queridos.

“Disfruta cada momento que la vida te trae. Porque yo no sabía que esta sería la última vez que vería a mi novio en esta vida”, expresó Cassidy sobre la cita que calificó como “un hermoso último día juntos” en la descripción de su post.

Liam Payne, quien obtuvo fama internacional tras ser uno de los integrantes de la agrupación británica One Direction, perdió la vida de forma trágica en octubre de 2024 luego de caer desde el balcón del tercer piso del hotel en el que se hospedaba en Buenos Aires.

La autopsia realizada a Payne dictaminó que este tenía alcohol y cocaína en su sistema al momento del incidente. Pese a que Kate Cassidy había viajado al país latinoamericano con el intérprete, compromisos laborales la obligaron a regresar a Estados Unidos días antes de su fallecimiento.

Este detalle la volvió el blanco de críticas entre algunos fanáticos del cantante, razón por la que decidió romper el silencio en una entrevista otorgada al diario británico The Sun: “Obviamente, si lo hubiera sabido, si pudiera ver el futuro, nunca me habría ido de Argentina. Jamás pensé que esto iba a ocurrir, que todo terminaría de esta manera. Todavía no se siente completamente real que él no esté aquí”, declaró en febrero de 2025.

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