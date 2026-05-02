Asus ROG Zephyrus Duo 2026: una laptop de doble pantalla que redefine el concepto premium

Hay laptops que aparecen para vender. Y hay laptops que aparecen para demostrar que alguien, en alguna sala de diseño, se fue al límite sin mirar atrás. La ASUS ROG Zephyrus Duo 2026 pertenece a esa segunda categoría. Presentada en el CES 2026 con la frialdad de quien ya sabe que tiene el producto más llamativo del evento, esta máquina no es solo una portátil gamer, es una declaración de intenciones de lo que puede ser una computadora portátil cuando el objetivo es impresionar antes que convencer.

La propuesta de ASUS no tiene muchos precedentes. La Zephyrus Duo 2026 es la primera laptop gamer del mundo con doble pantalla de 16 pulgadas, un hito que pocas marcas habrían siquiera considerado. Todo el diseño, la ingeniería y la inversión del equipo de ROG apuntan a un solo concepto: más espacio, más potencia, más todo. Y claro, también más precio.

Doble pantalla OLED que cambia las reglas del juego

El corazón visual de esta máquina son sus dos pantallas táctiles ROG Nebula HDR OLED de 16 pulgadas, cada una con resolución 3K de 2880 × 1800 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz, tiempo de respuesta de solo 0.2 ms y brillo máximo de 1,100 nits. Juntas, ofrecen más de 21 pulgadas de espacio diagonal total de pantalla.

Esto no es solo un capricho estético. La cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3 garantiza que los colores que ves en pantalla son los que existen en la realidad del contenido que estás viendo. Para un editor de video, eso importa. Para un jugador que quiere ver cada detalle del mundo que habita, también. ASUS diseñó cinco modos de funcionamiento únicos para la doble pantalla, lo que permite adaptar la disposición de las pantallas a distintos flujos de trabajo con una flexibilidad que una pantalla convencional jamás podría ofrecer.

Y hablando de diseño, el chasis de aluminio fresado mediante CNC en tono Stellar Grey tiene un perfil de apenas 5.1 mm de grosor en el frente, mientras que el teclado de tamaño completo es desmontable y mantiene un recorrido de tecla de 1.7 mm, comparable al de las mejores laptops gaming del mercado. El nuevo sistema Slash Lighting con 35 zonas discretas hace el resto.

Especificaciones que ponen en jaque a cualquier workstation

Si la parte visual ya impresiona, el interior no se queda corto. La Zephyrus Duo 2026 lleva un procesador Intel Core Ultra 9 386H con 16 núcleos, 16 hilos, frecuencias de hasta 4.9 GHz y una caché de 18 MB. La NPU integrada alcanza hasta 50 TOPS, lo que la hace una máquina genuinamente capaz de manejar tareas de inteligencia artificial en local, sin depender de la nube.

La GPU es la NVIDIA GeForce RTX 5090 para laptops con 24 GB de memoria GDDR7 y un TGP máximo de 135 W. Esta tarjeta trae consigo DLSS 4, generación de fotogramas (Frame Generation) y núcleos de trazado de rayos de cuarta generación, lo que la convierte en la opción más potente disponible actualmente en un factor de forma portátil.

La configuración más completa incluye 64 GB de RAM y un SSD NVMe PCIe 5.0 de 2 TB, cifras que hacen que la etiqueta de “estación de trabajo portátil” no suene exagerada, sino literal. El sistema corre sobre Windows 11 Pro, reforzando esa orientación hacia usuarios que no distinguen entre trabajar y jugar porque hacen las dos cosas al mismo tiempo, con la misma máquina, al mismo nivel de exigencia.

Un precio que pide reflexión antes de sacar la tarjeta

Aquí viene la parte que hace que la conversación cambie de tono. ASUS ya tiene abierta la preventa oficial en su tienda en línea para Estados Unidos, y los números son tan contundentes como el hardware que esconden. La versión base, equipada con la RTX 5070 Ti (modelo GX651AR-DB96), arranca en $4,499.99 dólares, mientras que la configuración más premium con la RTX 5090 (modelo GX651AX-DB96) llega hasta los $5,499.99 dólares. Ambas variantes incluyen 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento PCIe Gen 5.

Esta laptop no es para todos, y ASUS lo sabe perfectamente. El ROG Zephyrus Duo 2026 está pensado para gamers avanzados, streamers, editores de video, artistas 3D y diseñadores que necesitan multitarea visual de alto nivel sin atarse a un escritorio. Es para quien maneja renders, partidas en alta resolución y reuniones de producción en el mismo equipo, al mismo tiempo, sin renunciar a nada.

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