Barry Keoghan habló como nunca antes sobre su lucha contra las drogas

“Morí por unos segundos”, confesó el actor irlandés Barry Keoghan, conocido por sus papeles en “Saltburn” y “Eternals”, mientras se sinceraba sobre los escalofriantes momentos que vivió como resultado de sus adicciones a las drogas en una reciente entrevista.

La desgarradora confesión tuvo lugar durante la participación del histrión en el más reciente episodio del podcast “Friends Keep Secrets”, conducido por el productor musical Benny Blanco, el comediante Lil Dicky y su esposa Kristin Batalucco.

Tras su presentación y algunos minutos de charla, el esposo de Selena Gómez no pudo evitar cuestionar al actor sobre las cicatrices que porta en ambos brazos. Al respecto, este explicó que una de ellas fue producto de una infección bacteriana grave que contrajo luego de ser herido en un episodio de psicosis inducido por las drogas.

Según su testimonio, dicho incidente tuvo lugar antes de filmar la cinta “The Banshees of Inisherin”, y las consecuencias de la infección llamada “fascitis necrotizante”, van desde la destrucción de la piel, grasa y tejido muscular. “Casi me mató”, indicó conmovido.

Barry Keoghan y la experiencia cercana a la muerte que lo motivó a rehabilitarse

Este giro en la entrevista permitió que Barry Keoghan se sincerara como nunca antes sobre su infancia en Summerhill, uno de los barrios más “rudos” de Dublín, así como el momento que lo motivó a rehabilitarse.

“Mi mamá murió a los 32 por la heroína, mi papá también falleció… Pero la curiosidad de seguir queriendo hacer esto, para mí fue algo que me tomó tres intentos de rehabilitación”, continuó.

El punto de quiebre para el exnovio de Sabrina Carpenter fue la sobredosis que experimentó en Londres y que detuvo su corazón por algunos minutos.

Conmovido, el famoso relató lo que vio mientras los médicos intentaban reanimarlo: “Había una especie de imagen, los campos y el viento, pero había una chica que se alejaba caminando y no miraba hacia atrás. Tenía el cabello rubio, y yo seguía llamándola, y ella seguía caminando, y yo quería ver quién era (…) Había muchísimos tipos apuñalándome y tratando de empujarme hacia ese lado, y yo me aferraba a ellos, les rogaba que me dejaran quedarme”, señaló.

Una vez finalizado el relato, el conductor Benny Blanco intentó alegrar la atmósfera con el comentario: “Vaya, salgamos afuera a hablar de algo divertido”, sentenció.

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