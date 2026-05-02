Jürgen Damm justificó al “Chucky” Lozano por sacrificar el Mundial por el dinero con San Diego FC

Hirving “Chucky” Lozano decidió no jugar el Mundial 2026 para mantener su lucrativo contrato vigente con el San Diego FC de la Major League Soccer (MLS), no obstante que no entró en planes en la actual temporada, lo cual le impidió mantenerse activo para ser tomado en cuenta por Javier Aguirre.

Esta decisión fue criticada y cuestionada por mucha gente, pero también hubo otras personas que apoyaron la decisión del delantero del San Diego, Hirving Lozano, de no llegar a un acuerdo para rescindir su contrato y hacer que le paguen completo casi dos años que todavía le restan del acuerdo firmado por siete y medio millones de dólares por año para un total de $30 millones de dólares.

Something else happened that they aren’t telling us about in the Chucky Lozano and SDFC situation.



It just doesn’t add up. #VamosPod #SDFC pic.twitter.com/EYJ53z60rZ — herculez gomez (@herculezg) May 1, 2026

Entre la gente que apoyó la decisión de Hirving Lozano fue el exjugador del Atlas, América, Tigres de la UANL y Atlanta United Jürgen Damm, quien reveló que pasó un caso similar en la MLS y estableció que el exjugador del Pachuca, PSV Eindhoven, Nápoles y San Diego FC tomó la decisión correcta, no obstante las críticas que ha recibido.

“Lo apoyo totalmente, me pasó lo mismo en Atlanta United, tenía un contrato alto, no como él, yo tenía uno muy bueno, pero yo no me iba tampoco”, dijo con conocimiento Damm, quien en una época fue considerado como el mejor prospecto de la Liga MX para el extranjero.

La postura de Damm se dio a través de una charla con Hércules Gómez, en donde estableció que el “Chucky” tomó la decisión correcta y que por esa razón lo apoya totalmente, sobre todo por la situación que vivió en antaño con el equipo del estado de Georgia, Estados Unidos.

“Sé que está el Mundial, sé que está lo que viene… Porque esa cantidad no la va a ganar en ningún otro lado. Si se viene a México, le van a dar 2 millones de dólares al año, 1.5… 7.4 mdd, San Diego, creo ahí… tienes que ver por el tema de tu futuro, de tu familia, tu patrimonio”.

Damm dijo también que un jugador profesional debe valorar el aspecto económico, los gastos, la forma de arreglar sus contratos y el aspecto deportivo, por lo cual consideró que cuando se necesita dinero para los gastos, nadie irá en su ayuda o a pagárselos, por lo cual dijo que Lozano actuó con la frialdad de un profesional que puso en la balanza las condiciones que está atravesando.

“Yo también, ‘oye, cómo te vas a perder un Mundial en casa’… Sí, muy bonito, me van a recordar por siempre, pues la gente no va a ir a pagar la colegiatura de mis hijos, no va a pagar los viajes. Tienes que asegurar, yo lo hice 6 meses y llegué a un acuerdo con ellos, me dieron una parte de mi contrato… Chucky, pues lo tiene que hacer, ese dinero no lo va a volver a ver, creo que nunca ganó eso, entonces, tiene que aprovechar este contrato”, concluyó.

Se llegó a manejar extraoficialmente que el “Vasco” Aguirre le propuso acudir a la etapa de pretemporada de la selección de México que iniciará el 6 de mayo con la condición de que arreglara su asunto contractual con el San Diego FC, pero como el equipo norteamericano quería darle una compensación en lugar de cubrir todo el contrato, finalmente decidió apostar por el pago completo o esperar a que concluya en 2027.

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