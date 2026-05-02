“Tendrá contenido para sus redes”, dice sheriff Grady Judd tras detención del influencer Craig Long en Florida

Grady Judd, sheriff del condado de Polk, en Florida, anunció la detención de más de 200 personas, relacionadas con la prostitución y la trata de personas, entre los que se encuentra el influencer Craig Long, vinculado al movimiento MAGA, de quien ironizo declarando que tendrá “contenido para sus redes sociales”.

El Sheriff anunció el arresto de 266 personas durante una operación encubierta en Florida. El operativo también incluyó casos vinculados a la explotación sexual infantil, con al menos 19 sospechosos adicionales detenidos.

Judd hizo comentarios irónicos sobre el influencer señalando que su arresto le daría “contenido para sus redes sociales”, en referencia a su actividad como creador digital.

“Luego está Craig Long, a quien arrestamos; algunos de ustedes tal vez lo reconozcan”, comentó en la conferencia el sheriff Grady Judd

¿Quién es Craig Long?

Craig Long, de 41 años, tiene más de 125, 000mil seguidores en Instagram y alrededor de 560,000 en TikTok, donde publica contenido de carácter político y reacciones a videos.

El Sheriff afirmó que Long es dueño de un gimnasio en Tampa.

“Es un influencer, además es dueño de Craig Long Fitness en Tampa, [Florida]; estaba [buscando clientes]. ¿Les conté que está casado? ¿Que tiene 125 mil seguidores en Instagram y 560 mil en TikTok?”, declaró el sheriff de Polk.

🚨 POLK AROUND AND FIND OUT



MAGA influencer Craig Long II (41), who posed with Trump and has 500K+ TikTok followers, was caught in Sheriff Grady Judd's massive human trafficking sting.



Sheriff Judd's reaction? 'Did I tell you that he's married? He likes the cops so much, he got… pic.twitter.com/Mi020dwluJ — ArrestsSfl | Florida Crime Watch (@ArrestsSfl) May 2, 2026

Durante el anuncio, Judd destacó el perfil público del detenido y se refirió a su actividad en redes sociales con tono sarcástico, mencionando incluso su vida personal y su presencia digital.



El sheriff también señaló que Long había mostrado afinidad por las fuerzas del orden, pero terminó arrestado en una operación encubierta.

Sheriff Grady Judd & reps from partnering agencies are giving details about Polk Around & Find Out, an undercover sting that netted 266 arrests related to human trafficking & child predators.



We are live on FB @polkcountysheriff pic.twitter.com/IMn8vyTtph — Polk County Sheriff 🚔 Grady Judd (@PolkCoSheriff) May 1, 2026

De acuerdo con reportes locales, también es conocido por identificarse con el movimiento “Hagamos a Estados Unidos grande otra vez” (MAGA, por sus siglas en inglés) y su apoyo al presidente Donald Trump.

🚨 INFLUENCE THAT FOR A WHILE



TikTok MAGA influencer Craig Long II (41) caught in Polk Co sting. 266 arrested. Sheriff Judd: "Influence that for a while."



⚖️ Soliciting a prostitute



All presumed innocent. #Florida #PolkCounty #CrimeNews pic.twitter.com/jWrpuPH5zL — ArrestsSfl | Florida Crime Watch (@ArrestsSfl) May 2, 2026

Long había sido condenado previamente a seis meses de prisión por su participación en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de 2021, aunque posteriormente fue liberado tras un indulto presidencial.

Detalles de la operación encubierta

Según el informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, Long contactó a una trabajadora sexual en línea, pero se trato un detective encubierto. El influencer habría acordado un encuentro y ofrecido $100 dólares por un servicio.

El arresto se realizó en Bartow, cuando Long llegó al lugar de la operación y entregó dinero a la presunta trabajadora sexual, que en realidad era un agente encubierto. Posteriormente fue acusado de solicitar servicios de prostitución.

Su abogado ha declarado que el acusado se declara no culpable.

Otros arrestos

Entre los arrestados también se encuentra Ryan Yates, de Odessa, quien según las autoridades fue captado por cámaras entrando a un hotel donde se desarrollaba la operación encubierta. En su caso, fue condenado previamente por su participación en los disturbios del Capitolio de 2021 y posteriormente indultado.

El sheriff Judd afirmó durante la conferencia que, a diferencia de su situación federal, en este caso “no habrá indulto”.

Operativo para combatir redes de prostitución y trata de personas

La Oficina del Sheriff destacó que el operativo forma parte de acciones dirigidas a combatir redes de prostitución y trata de personas, mientras que el sheriff Judd subrayó los resultados de la operación y el alcance de las detenciones realizadas en el condado.



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