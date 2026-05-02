Venden franquicia de San Diego Padres por cifra récord de $3,900 millones de dólares

La MLB se encamina a registrar la mayor transacción de su historia. San Diego Padres anunció un acuerdo para vender la franquicia a un grupo inversor encabezado por José E. Feliciano y Kwanza Jones, con una valoración de $3,900 millones de dólares, según reportó el Wall Street Journal.

El movimiento supera ampliamente la marca previa establecida en 2020, cuando New York Mets fue adquirido por $2,400 millones de dólares. La operación, aún sujeta a condiciones de cierre habituales, también requiere la aprobación oficial de la liga en su próxima reunión programada para junio.

Desde la organización, el actual propietario John Seidler confirmó el avance del proceso mediante un comunicado. “Me entusiasma que, tras un proceso muy competitivo, Kwanza Jones y José E. Feliciano se conviertan en los próximos propietarios mayoritarios de los Padres”, expresó.

The Padres announced the sale of the team to José E. Feliciano and his wife, Kwanza Jones, contingent upon the approval of MLB owners.



Statements … pic.twitter.com/gXrUQLP0ga — Alden González (@Alden_Gonzalez) May 2, 2026

El grupo comprador está liderado por Feliciano, empresario estadounidense de origen puertorriqueño que también figura como copropietario del Chelsea, mientras que Jones cuenta con trayectoria como artista, emprendedora y filántropa en Estados Unidos.

Un cambio en medio de resultados deportivos y crecimiento sostenido

La venta se produce en un contexto de estabilidad competitiva para la franquicia. El equipo ha alcanzado la postemporada en cuatro de las últimas seis temporadas, consolidando uno de los periodos más consistentes en su historia reciente.

A nivel de asistencia, el impacto también ha sido notable. Petco Park ha registrado llenos constantes, lo que se tradujo en la segunda mayor concurrencia de toda la liga durante los dos últimos años, de acuerdo con datos compartidos por el propio club.

El proceso de venta comenzó en noviembre, cuando la familia Seidler decidió poner la franquicia en el mercado. La decisión llegó tres años después del fallecimiento de Peter Seidler, quien había liderado el grupo propietario hasta ese momento.

En términos financieros, la evolución del valor del equipo resulta significativa. En 2012, la familia adquirió a los Padres por $800 millones de dólares, cifra que ahora se multiplica casi por cinco con el acuerdo alcanzado.

En el terreno de juego, la organización mantiene un rendimiento competitivo en la presente campaña. Actualmente, San Diego se ubica en la quinta posición de la Liga Nacional y ocupa el segundo lugar en su división, con un balance de 19 victorias y 12 derrotas.

La operación marcaría un nuevo punto de referencia en la MLB, pendiente aún de formalizarse en las próximas semanas.

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