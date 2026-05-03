Alejandro Sanz reveló por qué nunca quiso un romance son Shakira: “No me gustaría perderla”

Durante décadas, la química entre Alejandro Sanz y Shakira ha sido objeto de intensas especulaciones. Desde el lanzamiento del icónico video de “La Tortura” en 2005, el mundo entero ha sido testigo de una conexión eléctrica que muchos interpretaron como el preludio de un romance.

Sin embargo, en una reciente y honesta entrevista para el programa de Jordi Évole en La Sexta, el intérprete de “Amiga Mía“ reveló finalmente por qué nunca cruzaron esa línea.

Ante la insistencia del periodista sobre por qué “tendrían que haber estado juntos”, Sanz fue tajante: “Para nada”.

El madrileño admitió que, si bien la química entre ellos era real, ambos respetaron sus compromisos personales de aquel entonces. “Feeling no digo yo que no hubiera, pero ella tenía a su novio (Antonio de la Rúa), que era amigo mío también, y yo también tenía pareja”, confesó el artista, aludiendo a la época en la que su amistad se consolidó.

Una amistad “intocable”

Más allá de las circunstancias del pasado, Sanz subrayó que hoy en día agradece profundamente que el romance nunca se materializara. Para él, el vínculo que han construido es mucho más valioso y duradero que una relación de pareja.

“Agradezco mucho no haber pasado por eso, porque realmente tengo una amistad con ella que no me gustaría perder por nada“, afirmó el cantante.

Incluso, con el humor que lo caracteriza, Alejandro bromeó diciendo que a estas alturas imaginar algo más con Shakira le parecería “incesto”, dejando claro que la atracción ha desaparecido por completo para dar paso a una hermandad inquebrantable.

Recientemente, ambos volvieron a colaborar en el estudio con el tema “Bésame“ (2025), demostrando que, aunque el amor de pareja nunca fue su destino, su alianza musical y personal sigue siendo uno de los pilares más sólidos de la industria latina.

Para Sanz, Shakira sigue siendo su “planeta favorito”, pero uno que prefiere admirar desde la lealtad de la amistad.

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