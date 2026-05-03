Arrestan a inmigrante en Nueva York por matar a puñaladas a su compañera de trabajo y su compañera de vivienda

Un hombre identificado como Rony Yahir Alvarenga Rivera, de 22 años, presunto inmigrante ecuatoriano, fue arrestado el sábado en Long Island, Nueva York, tras entregarse a las autoridades y admitir su responsabilidad en la muerte de dos mujeres.

El sospechoso enfrenta cargos de homicidio en primer y segundo grado, según informó la policía del condado de Nassau. De acuerdo con los investigadores, el propio acusado se acercó a agentes en una tienda 7-Eleven en Lynbrook, donde declaró haber cometido los crímenes.

Dos escenas del crimen en pocas horas

Las autoridades indicaron que la primera víctima, una mujer de 32 años —compañera de vivienda del sospechoso—, fue encontrada sin vida en una residencia en Valley Stream. Se presume que el ataque ocurrió la noche del jueves.

Horas después, la policía respondió a un llamado en un restaurante Wendy’s en Island Park, donde hallaron a una segunda víctima, identificada como Ana Maria del Aguila-Cordova, de 42 años, quien trabajaba junto al sospechoso.

Ambas mujeres murieron a causa de múltiples heridas de arma blanca en el cuello y el torso, según confirmaron las autoridades.

Familiares de Aguila-Córdova señalaron a CBS que era madre de dos hijos pequeños, de 8 años y 1 año, y la describieron como una persona trabajadora. Su muerte ha generado consternación en la comunidad.

La identidad de la segunda víctima no ha sido revelada oficialmente.

Investigación y posible móvil

El jefe de la policía del condado de Nassau, Patrick Ryder, indicó a NBC 4 que el ataque habría sido motivado por “ira”, aunque no se han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias específicas.

Las autoridades también señalaron que el sospechoso no tiene afiliación conocida con pandillas. Se informó que es originario de El Salvador y que había residido en Estados Unidos durante varios años.

El caso ha generado preocupación entre residentes de Long Island, quienes expresaron temor ante la violencia ocurrida en su entorno cercano.

El acusado permanece bajo custodia y se espera que comparezca ante un tribunal en los próximos días, mientras continúa la investigación.

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