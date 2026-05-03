Charlize Theron no les dará una vida fácil a sus hijas: “Necesitan un trabajo que les pague”

La actriz Charlize Theron, ganadora del Oscar por “Monster” y protagonista de “Mad Max: Fury Road”, tiene muy claro que la fama y la fortuna no serán un obstáculo para que sus hijas, Jackson, de 14 años, y August, de 11, aprendan el valor del esfuerzo y la responsabilidad.

En una reciente conversación con el presentador Jake Shane, del podcast “Therapuss”, Theron compartió sin rodeos su filosofía de crianza.

Theron fue contundente al hablar sobre el primer automóvil de sus hijas. Lejos de regalarles vehículos de lujo, la actriz tiene claro que empezarán desde abajo:

"Para empezar, tu primer auto va a ser un Datsun, porque lo vas a estrellar. Lo vas a estropear de alguna manera. Eres una conductora novata. Así que no te vamos a comprar un auto de lujo. Necesitamos un poco de experiencia, y nos la vamos a ganar" Charlize Theron

Trabajos de verano

Cuando Shane le preguntó si sus hijas tendrían que preocuparse por conseguir trabajos de verano en su adolescencia, la actriz no dudó en confirmarlo con una mezcla de humor y firmeza:

“Sí. Cada vez que vamos a Starbucks, pienso: ‘Mira esto… ¿Ves qué amables son? Tienes que ser así de amable todas las mañanas a las 6 de la mañana. Empieza a prepararte’“, bromeó.

Más allá de la anécdota, Theron dejó clara su intención de inculcar la autosuficiencia desde temprana edad:

"Es demasiado pronto para saber qué va a pasar con ellas. Solo necesitan encontrar un trabajo que les dé un sueldo, porque no quiero tener que mantenerlas el resto de sus vidas" Charlize Theron

Charlize Theron adoptó a Jackson en 2012 y a August en 2015, y siempre ha sido abierta sobre su decisión de criarlas como madre soltera. En una entrevista anterior con Alex Cooper, del podcast “Call Her Daddy”, calificó esa decisión como “una de las más acertadas que he tomado”.

La actriz, de origen sudafricano y nacionalizada estadounidense, defiende con pasión su estilo de vida y de crianza:

“Con las mujeres, siempre es como si algo estuviera mal con ellas… Yo las miro y pienso: ‘¿Sabes lo increíble que es vivir exactamente como quiero vivir, experimentar la maternidad exactamente como quería experimentarla?‘”

Theron, que actualmente tiene 40 años, confesó que disfruta la libertad de no tener que compartir a sus hijas con nadie.

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