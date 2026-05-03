Una mujer sustituye a Rubén Rocha, gobernador mexicano acusado de narcotráfico por el gobierno de EE.UU.

Yeraldine Bonilla Valverde fue designada gobernadora interina de Sinaloa en reemplazo de Rubén Rocha, quien fue señalado por las autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con el narcotráfico.

El miércoles de esta semana, Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Terrance C. Cole, administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), acusaron formalmente Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a otros funcionarios de su administración y exfuncionarios de alto rango de tener presuntos vínculos con el narcotráfico,

“Para proteger y expandir este imperio del narcotráfico, el Cártel presuntamente se ha aliado con políticos y funcionarios policiales corruptos, incluyendo a los acusados, quienes han abusado de su autoridad en apoyo del Cártel, expuesto a las víctimas y sometido a amenazas y violencia, y vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos”, menciona parte de la acusación publicada por la Fiscalía de Estados Unidos.

A pesar de ello, Rocha Moya dijo contar con el respaldo de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y mencionó que seguiría al frente del gobierno sinaloense, pues todo se trataba de una acusación sin fundamento.

No obstante, debido a la gravedad de los delitos que se le imputan terminó por solicitar licencia para separarse de su cargo como mandatario estatal.

Hoy Sinaloa vive un momento histórico.@YeralBonillaV rindió protesta ante el H. @congresosinaloa como la primera mujer gobernadora, asumiendo la responsabilidad de trabajar por el bienestar de las familias sinaloenses.



Con una trayectoria destacada en el servicio público y… pic.twitter.com/1GFRbnSocL — Gobierno del Estado de Sinaloa (@sinaloagobmx) May 2, 2026

Ante la necesidad de encontrar quién lo sustituyera, Bonilla Valverde —quien desde hace seis meses se sumó al gabinete estatal como secretaria de gobierno— terminó por convertirse en la primera mujer en gobernar a una entidad que lleva varios sexenios señalada como uno de los puntos de producción de drogas más grandes a nivel global.

33 de los de los 40 miembros del Poder Legislativo, respaldaron con su voto la nominación de la licenciada en trabajo social quien, como miembro del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), tendrá la compleja misión de lidiar con la delincuencia organizada de uno de los estados más violentos en México.

“El pueblo de Sinaloa debe de mantener la seguridad de que los principios y políticas públicas que han dado sentidos a los gobiernos de la Cuarta Transformación se mantendrán vigentes en mi gestión”, expuso la política de 33 años.

Sin embargo, su designación como mandataria interina no podrá ser mayor a 30 días, a menos que el Congreso local decida ampliar su periodo.

Irma Moreno, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que los problemas de Sinaloa al estar frecuentemente bajo la sombra de los carteles de la droga no se resolverán reemplazando a un gobernador de MORENA con otro miembro de su gabinete y del mismo partido político.

“Nombrar a alguien del mismo grupo no resuelve la crisis, la agrava”, advirtió.

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