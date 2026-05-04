Bancos de alimentos en California entregan productos básicos a familias

Durante esta semana, varios bancos de alimentos y organizaciones comunitarias en California realizan entregas de alimentos gratuitos en distintas ciudades del Estado Dorado.

Las jornadas son organizadas en coordinación con la Central California Food Bank y el Find Regional Food Bank para apoyar con productos básicos a familias y personas en situación de vulnerabilidad.

FIND Regional’s Mobile Market Calendar for the month of May is here! Please share this calendar with anyone who may find this information useful. 🌻 pic.twitter.com/8IPdmxmlmz — FIND Food Bank (@FINDFoodBank) April 30, 2026

La entrega de los alimentos sin costo se lleva a cabo en horarios específicos en lugares establecidos con anterioridad.

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Los bancos de alimentos establecieron los requisitos que los interesados en obtener el beneficio deben cumplir, los cuales son los siguientes:

Presentarse en el horario previamente establecido.

En caso de que sea solicitado, en algunos casos se debe mostrar identificación o comprobante de residencia.

Llevar bolsas o cajas para transportar los productos.

Se debe respetar el orden de llegada.

Martes 5 de mayo:

Cooper Mountain College , en 6162 Rotary Way, en Joshua Tree (9:00 a.m. a 10:00 a.m.)

, en 6162 Rotary Way, en Joshua Tree (9:00 a.m. a 10:00 a.m.) Iglesia Buen Pastor , en 863 11th Street, en Orange Cove (8:00 a 11:00 a.m.)

, en 863 11th Street, en Orange Cove (8:00 a 11:00 a.m.) The Salvation Army Clovis, en 210 Barstow Avenue, en Clovis (9:00 a.m. a 12:00 p.m.)

Miércoles 6 de mayo:

Flower Baptist Church , en 507 East Mercedes Street, en Flower (7:30 a.m. a 9:30 a.m.)

, en 507 East Mercedes Street, en Flower (7:30 a.m. a 9:30 a.m.) Fresno Spanish Seventh Day Adventist, en 3033 East Olive Avenue, en Fresno (9:00 a.m. a 11:30 p.m.)

Jueves 7 de mayo:

Saint Rest Community Church , en 1550 East Reverend Chester Riggins Avenue, en Fresno (9:00 a.m. a 11:00 a.m.)

, en 1550 East Reverend Chester Riggins Avenue, en Fresno (9:00 a.m. a 11:00 a.m.) P.S. Convention Cente r, en 277 North Avenida Caballeros, en Palm Springs (4:00 p.m. a 5:30 p.m.)

r, en 277 North Avenida Caballeros, en Palm Springs (4:00 p.m. a 5:30 p.m.) Pleasant Valley Church, en 160 East Birch Avenue, en Coalinga (5:00 p.m. a 7:00 p.m.)

Las personas tendrán acceso a los alimentos de acuerdo con su disponibilidad, por lo que se puede atender a un número limitado de personas en cada una de las jornadas. Se recomienda llegar con anticipación.

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Las entregas de alimentos gratuitos forman parte de la labor conjunta entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias para atacar la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

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