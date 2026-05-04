Bancos de alimentos en California entregan productos básicos a familias
Las entregas gratuitas de alimentos ayudarán a familias en situación de vulnerabilidad en California; las jornadas se llevan a cabo en distintas ciudades
Durante esta semana, varios bancos de alimentos y organizaciones comunitarias en California realizan entregas de alimentos gratuitos en distintas ciudades del Estado Dorado.
Las jornadas son organizadas en coordinación con la Central California Food Bank y el Find Regional Food Bank para apoyar con productos básicos a familias y personas en situación de vulnerabilidad.
La entrega de los alimentos sin costo se lleva a cabo en horarios específicos en lugares establecidos con anterioridad.
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Los bancos de alimentos establecieron los requisitos que los interesados en obtener el beneficio deben cumplir, los cuales son los siguientes:
- Presentarse en el horario previamente establecido.
- En caso de que sea solicitado, en algunos casos se debe mostrar identificación o comprobante de residencia.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los productos.
- Se debe respetar el orden de llegada.
Martes 5 de mayo:
- Cooper Mountain College, en 6162 Rotary Way, en Joshua Tree (9:00 a.m. a 10:00 a.m.)
- Iglesia Buen Pastor, en 863 11th Street, en Orange Cove (8:00 a 11:00 a.m.)
- The Salvation Army Clovis, en 210 Barstow Avenue, en Clovis (9:00 a.m. a 12:00 p.m.)
Miércoles 6 de mayo:
- Flower Baptist Church, en 507 East Mercedes Street, en Flower (7:30 a.m. a 9:30 a.m.)
- Fresno Spanish Seventh Day Adventist, en 3033 East Olive Avenue, en Fresno (9:00 a.m. a 11:30 p.m.)
Jueves 7 de mayo:
- Saint Rest Community Church, en 1550 East Reverend Chester Riggins Avenue, en Fresno (9:00 a.m. a 11:00 a.m.)
- P.S. Convention Center, en 277 North Avenida Caballeros, en Palm Springs (4:00 p.m. a 5:30 p.m.)
- Pleasant Valley Church, en 160 East Birch Avenue, en Coalinga (5:00 p.m. a 7:00 p.m.)
Las personas tendrán acceso a los alimentos de acuerdo con su disponibilidad, por lo que se puede atender a un número limitado de personas en cada una de las jornadas. Se recomienda llegar con anticipación.
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Las entregas de alimentos gratuitos forman parte de la labor conjunta entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias para atacar la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.
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