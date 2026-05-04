Blake Lively y Justin Baldoni resuelven su disputa legal por “It Ends With Us”

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, protagonistas de la película “It Ends With Us” (2024), llegó a su fin. Dos semanas antes del juicio, la pareja llegó a un acuerdo. Este hecho se suscita días después de que un juez desestimara 10 de las 13 demandas presentadas por Lively en abril.

En un comunicado ambas partes declararon su deseo de seguir adelante y dejar esta situación atrás.

“El resultado final de la película “It Ends With Us” es motivo de orgullo para todos los que trabajamos para hacerla realidad. Crear conciencia y generar un impacto significativo en la vida de las sobrevivientes de violencia doméstica —y de todas las sobrevivientes— es un objetivo que respaldamos”, dice el comunicado citado por Page Six.

Asimismo, reconocieron que “el proceso presentó desafíos y que las preocupaciones planteadas por la Sra. Lively merecían ser escuchadas“.

Ambas partes añadieron que mantienen “su firme compromiso con lugares de trabajo libres de irregularidades” y esperan que esto permita a todos “seguir adelante de forma constructiva y en paz”.

El último intento de conciliación

El 11 de febrero, Lively, de 38 años, y Baldoni, de 42, acudieron al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan para una última oportunidad de resolver su disputa antes del juicio programado para el 18 de mayo.

La audiencia a puerta cerrada, presidida por la jueza magistrada Sarah L. Cave, marcó la primera vez que los actores se enfrentaron en los tribunales desde que comenzó su batalla legal en 2024. Según informó Deadline, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, declaró que los intentos de acuerdo “no tuvieron éxito”, aunque dejó abierta la posibilidad de retomar las conversaciones.

Al día siguiente, Baldoni regresó al tribunal sin la presencia de Lively, en una nueva conferencia de conciliación que también resultó “infructuosa”.

En diciembre de 2024, Lively demandó al director y coprotagonista por acoso sexual en el set de “It Ends With Us”. Baldoni negó las acusaciones y, en enero de 2025, presentó una contrademanda de $400 millones contra la actriz, su esposo Ryan Reynolds, de 49 años, y su publicista Leslie Sloane, por difamación, extorsión y otros cargos. Sin embargo, la demanda de Baldoni fue desestimada en junio de 2025.

De momento, se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre el acuerdo.

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