Hombre en Minnesota mató a puñaladas a su hermano por no limpiar la cocina

Un hombre identificado como Javontae Simms, de 23 años, fue acusado de asesinar a su hermano tras una disputa relacionada con la limpieza del hogar en Minneapolis.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Law&Crime, el incidente ocurrió durante la madrugada del viernes en una residencia familiar. La discusión comenzó cuando Simms expresó su molestia por el estado de la cocina mientras su hermano y la pareja de este se encontraban comiendo.

Testigos indicaron que el acusado habría confrontado a su hermano, advirtiéndole que si no cambiaba su comportamiento, habría consecuencias. La situación escaló rápidamente.

Ataque con arma blanca y respuesta policial

Según el informe de causa probable, Simms abandonó momentáneamente la cocina y regresó con un cuchillo. Tras un intercambio verbal, se produjo un forcejeo entre ambos hermanos que culminó con una herida de arma blanca en el pecho de la víctima.

Agentes del Minneapolis Police Department acudieron al lugar poco después de las 3:00 a. m. y encontraron al hombre inconsciente en el suelo mientras su pareja intentaba contener la hemorragia. A pesar de los esfuerzos de reanimación, fue declarado muerto a las 3:32 a. m.

El sospechoso fue localizado oculto en el sótano de la vivienda, debajo de una escalera, y fue detenido sin incidentes.

Declaraciones y proceso judicial

Durante el interrogatorio, Simms afirmó no recordar con claridad lo sucedido y aseguró haber “perdido el conocimiento”. No obstante, admitió haber discutido con su hermano y haber tomado el cuchillo.

Según su versión, su intención era simular un ataque, pero sostuvo que la víctima se abalanzó sobre él, provocando la herida fatal. Esta versión es evaluada por las autoridades en el marco de la investigación.

El acusado enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado y permanece detenido en la cárcel del condado de Hennepin con una fianza fijada en un millón de dólares. Su comparecencia ante el tribunal estaba prevista para el lunes.

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