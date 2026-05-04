Hombre irrumpe en vivienda de su expareja y apuñala a su hijo mientras dormía en Long Island

Un hombre identificado como Robert Schreiber, de 42 años, fue acusado de múltiples delitos tras presuntamente irrumpir en una vivienda en Patchogue, en Long Island, y apuñalar al hijo de su expareja.

De acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento de Policía del Condado de Suffolk, el ataque ocurrió la mañana del 18 de abril, apenas un día después de que la mujer terminara la relación y lo expulsara del domicilio.

Ataque mientras la víctima dormía

Según las autoridades, Schreiber ingresó a la casa a través de una ventana sin seguro mientras los ocupantes dormían. Posteriormente, se dirigió a la habitación de la víctima, un joven de 22 años, y lo apuñaló en al menos siete ocasiones.

Familiares presentes lograron intervenir, lo que permitió que el joven escapara y que se notificara a los servicios de emergencia.

Agentes acudieron al lugar y trasladaron a la víctima a NYU Langone Hospital, donde recibió tratamiento por heridas graves.

El sospechoso fue arrestado en el sitio y, según el reporte, estaba en posesión del arma blanca presuntamente utilizada en el ataque.

Cargos y proceso judicial

Schreiber enfrenta cargos por intento de asesinato, allanamiento, agresión, posesión de arma, acoso y otros delitos. Permanece detenido bajo fianza mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades indicaron que podría enfrentar una condena de hasta 25 años de prisión si es declarado culpable. Su próxima comparecencia está programada para el 28 de mayo de 2026.

El fiscal de distrito, Raymond Tierney, señaló que el caso evidencia cómo la violencia doméstica puede intensificarse tras el fin de una relación, subrayando el compromiso de las autoridades de procesar estos delitos.

El incidente ocurre en medio de otros hechos violentos recientes en Long Island, incluido un doble homicidio con arma blanca que continúa bajo investigación, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

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