Indignación en Las Vegas: arrestan a inmigrante acusado de torturar perros

Un hombre fue arrestado en Las Vegas por agentes federales tras ser acusado de maltrato extremo contra animales, en un caso que generó fuerte indignación y reavivó el debate sobre seguridad y control migratorio en la ciudad.

Según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el detenido es un inmigrante indocumentado que ya estaba bajo la mira de las autoridades por presuntos antecedentes vinculados a abuso animal. El arresto se realizó como parte de un operativo coordinado con fuerzas locales.

Qué se sabe del caso

El 1 de abril de 2026, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas arrestó a John Young Cotter Johnstone, un inmigrante ilegal procedente del Reino Unido, tras una investigación de un mes de duración sobre presuntos casos de crueldad animal en el refugio de animales donde trabajaba.

“En los videos entregados a la policía, se ve a Johnstone usando repetidamente collares eléctricos en los perros, pisando sus correas para tirar de sus cabezas hacia el suelo e incluso usando las correas para hacer girar a los perros en el aire“, informa el comunicado. “Ahora enfrenta cuatro cargos por delitos graves de tortura, mutilación o lesiones graves a animales”.

John Young Cotter Johnstone, inmigrante ilegal procedente del Reino Unido. Foto: DHS Crédito: Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos | Cortesía

El mismo día en que Johnstone fue arrestado, las autoridades de ICE emitieron una orden de detención migratoria en el Centro de Detención del Condado de Clark. Al día siguiente, 2 de abril, los funcionarios del Condado de Clark acataron la orden y entregaron a Johnstone a la custodia

Maltrato animal severos

Las autoridades señalaron que el hombre enfrenta acusaciones graves por actos de tortura contra perros, aunque los detalles completos del expediente no han sido divulgados públicamente. El caso está ahora en manos del sistema judicial, donde se determinarán los cargos formales y posibles condenas.

En Nevada, el maltrato animal severo puede ser considerado un delito grave, con penas que incluyen prisión.

Según fuentes oficiales, “Johnstone ingresó al país en 2021 bajo el Programa de Exención de Visa (VWP) y fue autorizado a permanecer en el país hasta febrero de 2022. Iinfringió las leyes de la nación y se quedó más tiempo del permitido por su visa”.

El rol de ICE en este tipo de operativos

El arresto se enmarca en las acciones del ICE orientadas a detener a personas sin estatus legal que, según la agencia, representan un riesgo para la seguridad pública.

Este tipo de casos suele tener alta visibilidad porque combina dos temas sensibles: delitos violentos y situación migratoria. Sin embargo, expertos insisten en que cada caso debe analizarse de forma individual y con base en pruebas.

Reacción y contexto

El hecho generó repercusión tanto por la gravedad de las acusaciones como por el contexto en el que ocurre. En los últimos meses, Las Vegas ha sido escenario de distintos operativos federales que, aunque focalizados, aumentaron la percepción de presencia de autoridades migratorias.

Organizaciones de protección animal también han reaccionado, destacando la importancia de denunciar este tipo de delitos y reforzar mecanismos de prevención.

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